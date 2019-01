Calcio | legale | Piovella passò Natale con Belardinelli | ora si sente in colpa**

**Calcio : legale - Piovella aiutò Belardinelli a salire su auto - gli disse di star bene** : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Marco Piovella, sentito oggi dal gip Guido Salvini per l'interrogatorio di garanzia a seguito dell'arresto per gli scontri avvenuti a Milano lo scorso 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli, non avrebbe realizzato subito che la persona investita negli scontri fosse