Bagno di folla ad Alassio per i tradizionali fuochi d' artificio del primo dell' anno

Un record l’instore di Laura Pausini a Milano con un Bagno di folla in Piazza Duomo : tutti i video dell’evento : L'instore di Laura Pausini a Milano è stato un successo. Non ci si poteva aspettare altrimenti dall'operazione Fatti sentire ancora, che a sorpresa ha portato l'artista di Solarolo a condurre il primo firma copie della sua lunga carriera. Il repack ha debuttato al primo posto della classifica Fimi a una settimana dal rilascio ed è stato protagonista dell'evento che è iniziato con un breve set acustico nel quale ha portato Frasi a metà, Il ...

Bagno di folla e Tricolori per Salvini : «Daremo il sangue per una nuova comunità europea» : "Vinceròòò....", cantata da Pavarotti e sale sul palco Matteo Salvini. Ovazione. «Voi siete l'avanguardia dell'orgoglio, del cambiamento e della...

Bagno di folla e Tricolori per Salvini : 'Daremo il sangue per una nuova comunità europea' : 'Vinceròòò....', cantata da Pavarotti e sale sul palco Matteo Salvini. Ovazione. ' Voi siete l'avanguardia dell'orgoglio, del cambiamento e della dignità di questo Paese ' , dice subito il leader ...

Sharon Stone a Roma : Bagno di folla in via del Babuino : L'attrice Sharon Stone premiata a Roma con la Medaglia d'Oro al Merito della Croce Rossa per il suo impegno in campo umanitario e sociale. Prima di partecipare alla cerimonia è andata a fare shopping ...

Salerno - luci d'artista senza De Luca e senza il tradizionale Bagno di folla : Dopo 13 anni, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, diserta l'inaugurazione della nuova edizione di luci d'artista impossibilitato a partecipare perché impegnato ai...

Salvini a Garbagnate : un Bagno di folla IL VIDEO : Salvini a Garbagnate su migranti, Europa ed economia Un vero bagno di folla per il ministro degli Interni, Matteo Salvini , che stasera, domenica 28 ottobre, è arrivato alla festa della Lega a Garbagnate Milanese. Il leader del Carroccio ha ...

Bagno di folla per Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma - arriva la rivincita dopo l’esclusione da X Factor 12 : Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma mettono in pratica una piccola reunion dei giudici di X Factor 12 dopo l'esclusione dell'attrice 43enne a seguito dello scandalo Jimmy Bennett. La vera protagonista del red carpet di Roma è davvero Asia Argento, che solleva le braccia al cielo mimando Braccio di ferro in segno di forza. Una rivincita, per l'attrice, dal momento che il pubblico ha dimostrato di gradire in maniera particolare la sua ...