Scontri Inter-Napoli | mercoledì l’interrogatorio di Piovella

calcioweb.eu

: #UltimOra Arrestato Marco #Piovella Capo ultras Inter In seguito agli scontri del 26 dicembre #SkySport - SkySport : #UltimOra Arrestato Marco #Piovella Capo ultras Inter In seguito agli scontri del 26 dicembre #SkySport - Agenzia_Ansa : Chi è Marco Piovella, il capo ultras della curva dell'Inter arrestato nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri avve… - SkyTG24 : Scontri Inter-napoli, 2 gennaio ci sarà interrogatorio a capo ultras -

(Di martedì 1 gennaio 2019)– In arrivo importanti novità in relazione agliprima diche hanno portato alla morte di un supporter nerazzurro, Daniele Belardinelli. Proseguono le indagini principalmente sull’individuazione dell’auto che ha investito il tifoso dell’, potrebbe trattarsi di un’Audi di colore scuro. Nel frattempo è previsto per la giornata dil’rogatorio di Marco, il capo ultrà dell’arrestato nelle ultime ore e accusato di lesioni e rissa aggravata. La Digos prosegue nell’identificazione delle persone coinvolte nella rissa.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolol’rogatorio diCalcioWeb.