Il M5S esclude deroghe al limite di due mandati per gli eletti 

(Di martedì 1 gennaio 2019) Nessuna intenzione di rivedere la regola del secondo mandato. Lo assicurano fonti qualificate M5s a proposito della norma che prevede per i parlamentari l'obbligo di non candidarsi una volta concluso il secondo mandato da eletto. L'ipotesi non sarebbe nemmeno sul tavolo, assicurano le stesse fonti, definendola una 'fake news' anche se tra i 5 stelle c'è chi non nasconde di essere tentato da tale cambiamento che sarebbe significativo nelle regole pentastellate.Ciclicamente, il dibattito si è acceso su questa possibilità e qualche mese fa c'era, specie tra i senatori 5 stelle, chi ventilava l'idea di fare degli opportuni distinguo tra gli eletti a livello nazionale e quelli a livello locale. Anche su Facebook la discussione non si placa e gli ex attivisti M5s che si firmano Occupypalco (perchè nel 2014 occuparono il palco ...