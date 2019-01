Autostrade - Aumenti dei pedaggi sospesi su gran parte della rete

Autostrade - Aumenti dei pedaggi sospesi in gran parte della rete : Stop ai rincari dei pedaggi nel 2019 in gran parte della rete autostradale. Almeno temporaneamente. L'annuncio era arrivato ieri su Facebook da parte del ministro ai Trasporti, Danilo Toninelli, che insieme agli auguri di fine anno aveva anticipato la sospensione dei "tradizionali" Aumenti di inizio anno sul 90% della rete nazionale. Quest'oggi è arrivata conferma dai diretti interessati, il gruppo Autostrade per ...

Pedaggi - arriva la conferma di Autostrade : "Stop agli aumenti nel 2019" : Già ieri il ministro dei Trasporti aveva annunciato il blocco delle tariffe sul 90% delle tratte. Nulla di fatto invece per...

Pedaggi - Autostrade blocca gli aumenti : Il 2019 inizia con una buona notizia per gli automobilisti. Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia, riunitosi ieri, ha reso noto di avere "determinato, condividendo tale iniziativa ...

Toninelli : stop aumenti 90% Autostrade : 18.32 "Ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei pedaggi sul 90% delle autostrade italiane". Lo scrive su Facebook il ministro Toninelli. "Nella maggior parte dei casi, l'assenza di rincari è il risultato di una fruttuosa interlocuzione con i concessionari stradali", spiega il ministro. "Laddove l'accordo non si è raggiunto, come nel caso di Strada dei Parchi, abbiamo agito emanando ...

Pedaggi - domani gli aumenti sul 10% delle Autostrade italiane : Un anno di cambiamenti. Il 2019 che verrà porterà con sé anche novità importanti sul settore autostradale, non solo per gli automobilisti delle tratte A24 e A25. Il ministro Danilo Toninelli, infatti, ha annunciato su Facebook di aver firmato i decreti grazie ai quali con l'anno nuovo "non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei Pedaggi sul 90% delle autostrade italiane".Insomma, se nei giorni scorsi al Ministero dei Trasporti erano in ...

Pedaggi Autostrade - ancora aumenti ingiustificati. Ma è il sistema che lo permette : Al ministero dei Trasporti si sta lavorando per arrivare a una sterilizzazione più ampia possibile della dinamica dei Pedaggi. Per il concessionario di proprietà della Regione Lombardia, la Serravalle, l’aumento (che le sarebbe stato riconosciuto per il 2019) è stato sospeso per il mese di gennaio. Probabilmente la sterilizzazione sarà il rinvio di un mese dell’entrata in vigore delle nuove tariffe. Più contenuti per autostrade per l’Italia e ...

Pedaggi Autostrade - ancora aumenti ingiustificati. Ma è il sistema che glielo permette : Al ministero dei Trasporti si sta lavorando per arrivare a una sterilizzazione più ampia possibile della dinamica dei Pedaggi. Per il concessionario di proprietà della Regione Lombardia, la Serravalle, l’aumento (che le sarebbe stato riconosciuto per il 2019) è stato sospeso per il mese di gennaio. Probabilmente la sterilizzazione sarà il rinvio di un mese dell’entrata in vigore delle nuove tariffe. Più contenuti per autostrade per l’Italia e ...

Autostrade - stop agli aumenti Il governo Conte prepara il blocco : Si verso una sterilizzazione degli aumenti dei pedaggi su una gran parte della rete autostradale. E' quanto riferiscono fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che evidenziano come si respiri "aria di ottimismo per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale". Segui su affaritaliani.it

Autostrade - la voce prende corpo : "Stop agli aumenti dei pedaggi su quasi tutta la rete" : Fonti del ministero professano "ottimismo" sul possibile annullamento degli aumenti delle tariffe, previsti dal 1° gennaio...

Autostrade - stop agli aumenti Il governo Conte prepara il blocco : Si verso una sterilizzazione degli aumenti dei pedaggi su una gran parte della rete autostradale. E' quanto riferiscono fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che evidenziano come si respiri "aria di ottimismo per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale". Segui su affaritaliani.it

Autostrade - fonti ministero dei Trasporti : “Verso blocco degli aumenti dei pedaggi” : Il ministero dei Trasporti giudica ormai “certa” la sterilizzazione degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale. Lo si apprende da fonti del dicastero guidato da Danilo Toninelli in vista del 1° gennaio, giorno in cui solitamente si registra il consueto balzello dei pedaggi. C’è “aria di ottimismo”, fanno sapere dal Mit. In particolare, il blocco riguarderà Autostrade per l’Italia e ...

Autostrade - fonti Mit : "Stop agli aumenti dei pedaggi su gran parte della rete " : "Aria di ottimismo al Ministero dei Trasporti per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale". È quanto si apprende da fonti Mit. In particolare, il blocco riguarderà anche Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25), aggiungono le stesse fonti.Per alcune concessionarie si arriverà invece a ritocchi minimi e i gestori hanno comunque assicurato che sarà d'ora in ...

Autostrade - in arrivo aumenti pedaggio su A24 e A25 : trattativa in corso - protesta dei sindaci di Lazio e Abruzzo : Proseguirà a oltranza la trattativa tra il ministero dei Trasporti e Strada dei Parchi Spa, la concessionaria delle Autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25, Roma-L'Aquila-Teramo e Torano-Pescara,, ...