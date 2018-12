Young Sheldon | su Infinity il tenero spin-off di The Big Bang Theory

Crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory - Jim Parsons e Iain Armitage regalano nostalgia ed emozioni (video) : Il commovente Crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory si tinge di nostalgia e consapevolezza che la longeva comedy sta davvero giungendo al termine. L'incontro tra le due serie non è solo l'occasione per vedere, seppur brevemente, Iain Armitage e Jim Parsons interagire, ma segna anche un punto di svolta - è il finale di metà stagione di The Big Bang Theory. Per Sheldon Cooper non è certamente un periodo roseo. Il fallimento della ...

Young Sheldon 2 ci sarà? Anticipazioni sullo spin-off di The Big Bang Theory con il finale del 6 dicembre : Young Sheldon 2 ci sarà? In attesa di scoprirlo, nel pomeriggio di Italia1 andrà in onda l'ultimo episodio della prima stagione. Lo spin-off di The Big Bang Theory, ordinato lo scorso anno dal network americano CBS, è incentrato sull'infanzia del giovane Sheldon Cooper (interpretato nella serie dal piccolo Iain Armitage) e la sua vita nel Texas durante gli anni Ottanta. Per i suoi genitori, la cattolica Mary e il risoluto George, rapportarsi con ...

Young Sheldon e The Big Bang Theory si incontrano - primi dettagli sul crossover con un ritorno nel cast : La CBS ha svelato i primi dettagli sul crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory. Il network americano ha infatti rilasciato la trama dell'episodio 12x06 della longeva comedy, dove si può dedurre che il personaggio di Jim Parsons incontrerà il suo piccolo alter ego, interpretato da Iain Armitage. E non solo. Dalle informazioni si legge anche un gradito ritorno nel cast di The Big Bang Theory, che sicuramente piacerà a molti. Ecco ...

The Big Bang Theory e Young Sheldon : ecco come si svolgerà l'incontro : "Non ci sono ragioni per cui non possiamo fare avanti ed indietro da questo strano portale temporale che è stato creato tra i due show" aveva detto Steve Molaro parlando dell'arrivo di tre personaggi di Young Sheldon in The Big Bang Theory così come vi avevamo anticipato qualche giorno.Uno strano portale temporale che elimina le distanze e aumenta la promozione per una serie tv, Young Sheldon, destinata inevitabilmente a prendere le redini di ...

Il crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory diventa realtà : in che modo le due serie si incontreranno? : Il tanto atteso crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory diventa finalmente realtà. CBS ha annunciato che le due serie tv si incontreranno in via ufficiale. Iain Armitage, interprete del piccolo Sheldon, apparirà in qualità di guest star in un episodio speciale della comedy, in onda il mese prossimo, e condividerà la scena con Jim Parsons, storico interprete del fisico teorico. Iain non sarà da solo in questa avventura. Come riporta ...

The Big Bang Theory - tre personaggi di Young Sheldon compariranno in un episodio : I fan ci speravano e, visto che la dodicesima stagione di The Big Bang Theory sarà l'ultima, i produttori hanno pensato bene di non perdere tempo e di osare. Perché di audacia ce ne vuole, per realizzare quello che sarà un vero e proprio crossover tra la sit-com ed il suo prequel, Young Sheldon. Eppure, la Cbs ha annunciato che Iain Armitage, Lance Barber e Montana Jordan, rispettivamente gli interpreti del giovane Sheldon, di suo padre ...

Young Sheldon - su Italia 1 le origini del personaggio simbolo di The Big Bang Theory : ...

Young Sheldon e The Big Bang Theory 11 su Italia1 dal 7 novembre : trama e programmazione : Young Sheldon e The Big Bang Theory 11 arrivano su Italia1. Le due comedy, campioni d'ascolto negli Stati Uniti, sbarcano nel pomeriggio del canale Mediaset. La prima, spin-off incentrato sul giovane Sheldon Cooper, debutta con la prima stagione, mentre la seconda con l'undicesimo ciclo di episodi. Young Sheldon e The Big Bang Theory 11 andranno in onda a partire da oggi, 7 novembre, alle 14:45. Tutti i giorni con un nuovo appuntamento in ...