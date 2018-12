Surface | Microsoft lavora su un connettore magnetico USB-C

Surface Pro 4 difettosi dopo il firmware di luglio : Microsoft avvia la procedura di sostituzione : In seguito al rilascio del firmware di luglio, alcuni utenti hanno segnalato sui vari forum in giro per il WEB la comparsa di alcuni problemi fastidiosi per il Surface Pro 4. Il difetto più grave riguarda proprio il touchscreen del 2-in-1, un aspetto a dir poco fondamentale per chi lo utilizza come tablet o tavoletta grafica, che insieme alla Surface Pen a volte smette totalmente di funzionare con lo schermo che si blocca costringendo, di ...

Surface Andromeda : Microsoft pensa ad un tasto per l’apertura dei display : Il nostro caro leaker WalkingCat, tramite un tweet, ci informa della recente pubblicazione di un brevetto depositato da Microsoft durante il mese di giugno del 2017, nemmeno un anno fa. Il brevetto, accessibile a questo indirizzo, mostra un dispositivo mobile costituito da due display ruotabili grazie ad una cerniera posta nel mezzo che, considerando le immagini e la proporzionalità tra la mano e il device, possiamo tranquillamente definire più ...

Microsoft : nuovo accordo per Surface Go : Una partnership, instaurata tra Microsoft e la LSAC (Law School Admission Council), comporterà l’utilizzo del Surface Go durante gli esami di luglio 2019. Partnership Uno dei punti di forza di Microsoft, nella diffusione delle proprie tecnologie, risiede nella costante ricerca di partner commerciali. Con un accordo, da poco annunciato dal Colosso di Redmond, il Surface Go verrà presto utilizzato dalla LSAC per i propri esami. I dispositivi presi ...

Microsoft Surface Go - notebook e tablet di qualità a un prezzo ragionevole : Il Surface Go Microsoft è un notebook 2-in-1, vale a dire un tablet che è anche un computer portatile. È anche molto simile al Surface Pro, di cui è concettualmente il fratello minore. Si tratta quindi di un PC con sistema operativo desktop, nel formato compatto di un tablet. Il processore Intel Pentium Gold 4415Y è molto lontano dalle prestazioni delle CPU Intel Core presenti sui Surface Pro, ma se la cava abbastanza bene. Il corpo principale, ...

Elvira Carzaniga è la nuova direttrice marketing di Surface per Microsoft Italia : Elvira Carzaniga è stata nominata direttrice Surface di Microsoft Italia all’interno della divisione marketing & Operations guidata da Barbara Cominelli. Il nuovo incarico arriva dopo aver rivestito presso la stessa azienda il ruolo di Office Category Director Central Eastern Europe Channel and Device marketing Director Central Eastern Europe per tutte le categorie Windows, Surface, Xbox e Office. Nel suo nuovo incarico, Carzaniga guiderà la ...

Il Black Friday arriva anche per il Microsoft Store : sconti su giochi - app - console e Surface : Ormai il Black Friday è arrivato e Microsoft non può ovviamente rimanere a guardare: alcune ore fa, infatti, sono state avviate le prime offerte sullo Store italiano che si estenderanno fino al 26 novembre. Surface Surface Go fino a 40 euro di sconto con Office 365 Home incluso. [Link] Surface Book 2 fino a 300 euro di sconto. [Link] Surface Pro 5 fino a 70 euro di sconto. [Link] Surface Laptop fino a 130 euro di sconto. [Link] Xbox Xbox One ...

Effetto Surface Go in Europa - Microsoft raggiunge la vetta nel settore tablet “detachable” : In un mercato tablet in contrazione che non ha risparmiato neppure le soluzioni staccabili in calo anno su anno del 14,5% nell’ultimo trimestre, non tutti i brand si sono comportati nello stesso modo. E’ direttamente IDC, il noto istituto di ricerca americano, a darne notizia sottolineando come le soluzioni “detachable” si stiano rivelando più interessanti rispetto alle controparti “slate”. Apple ancora una volta si posiziona come leader del ...

Surface Go LTE : avviati i preordini sul Microsoft Store italiano : Finalmente, dopo un’attesa durata alcuni mesi, Microsoft ha avviato i preordini del nuovo Surface Go in variante LTE ossia con il supporto alla connessione mobile. Così come il Surface Pro, anche questa volta l’azienda guidata da Satya Nadella ha deciso di focalizzare e pubblicizzare la connessione LTE sul mondo lavorativo ed enterprise come emerge dal comunicato ufficiale pubblicato poche ore fa sul Windows Blog. Tra i tanti ...

Samsung anticipa Microsoft e presenta il “Surface Phone” | Presentato Samsung Infinity Flex Display : La notizia era ormai nell’aria, ma la conferma è arrivata qualche ora fa nel corso dell’evento dedicato. Samsung presenta finalmente Infinity Flex Display, il primo smartphone al mondo con un Display foldable. Samsung Infinity Flex Display è uno smartphone/tablet con due schermi in grado di essere utilizzato per l’appunto, come smartphone quando è ripiegato e come tablet quando invece è aperto. Grazie ai due Display e la ...