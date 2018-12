' Sulla manovra è mancato il confronto | serve una verifica' | Mattarella

Quota 100 e LdS : la Camera approva la Manovra - scendono i fondi Sulla previdenza : La nuova Manovra finanziaria ha ricevuto il via libera definitiva dalla Camera. Particolare soddisfazione è arrivata dal Governo targato Lega-Movimento 5 Stelle che, dopo lunghi mesi di trattative, è riuscito a rispettare l'impegno preso con gli italiani ovvero quello di approvare le due misure in campo previdenziale considerate i pilatri fondamentali della nuova Legge di Stabilità. Ridotti i fondi su Quota 100 e reddito di cittadinanza Si ...

Manovra - M5S investe Sulla scuola : “Da noi ‘barbari’ 2 - 6 mld in più” : Il M5S rivendica i suoi risultati ottenuti nel campo dell'istruzione, che ammontano a 2,6 miliardi in più investiti sulla scuola: "Chi ci ha dipinto in questi anni come i barbari, gli incompetenti, gli ignoranti non puo' accettare che, grazie alla nostra legge di Bilancio, anche gli investimenti nella scuola cresceranno", ha dichiarato Luigi Gallo, portavoce del Movimento.Continua a leggere

Camusso lancia l'allarme Sulla manovra : 'Tra due anni prevede pane e acqua per tutti' : La legge di bilancio voluta da Lega e Movimento Cinque Stelle non gode della simpatia dei sindacati. O almeno è questo quello che filtra da un'intervista rilasciata da Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, a Il Fatto Quotidiano. Un'ampia analisi che manifesta tutto il dissenso della leader della sigla sindacale che non nasconde preoccupazione su quello che potrebbe essere il destino economico dell'Italia. Non a caso a gennaio, con ...

VISTA DAL GOVERNO/ Siri : dalle tasse al "reddito" - la nostra verità Sulla manovra : Il sì definitivo alla manovra arriverà oggi pomeriggio. Armando Siri , Lega, , sottosegretario ai trasporti, spiega le misure.

La Camera vota la fiducia Sulla manovra - dall’addio al Totocalcio all’ecotassa : cosa prevede : L’aula della Camera vota la fiducia alla manovra. Il testo passa con 327 pareri favorevoli in un’altra giornata di confronto acceso tra i banchi. Il voto definitivo sulla legge di Bilancio, invece, si svolgerà domenica. In Aula oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, il ministro dell’Economia Giovanni Tr...

La Camera vota la fiducia Sulla manovra : L’aula della Camera vota la fiducia alla manovra. Il testo passa con 327 pareri favorevoli in un’altra giornata di confronto acceso tra i banchi. Il voto definitivo sulla legge di Bilancio, invece, si svolgerà domenica. In Aula oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, il ministro dell’Economia Giovanni T...

Manovra - via al voto Sulla fiducia alla Camera : È iniziata la chiama alla Camera per la fiducia sulla Manovra. L'inizio delle votazioni era previsto per le 18.30 ma è slittato per via degli interventi delle opposizioni in aula....

Manovra - via al voto Sulla fiducia alla Camera : È iniziata la chiama alla Camera per la fiducia sulla Manovra. L'inizio delle votazioni era previsto per le 18.30 ma è slittato per via degli interventi delle opposizioni in aula. Al termine del voto ...

Manovra - clima teso in aula alla Camera. Al via il voto Sulla fiducia : Seduti nei banchi del governo, il premier Conte, il vicepremier Di Maio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, quello dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro e il collega dell'Istruzione ...

Manovra - via alle dichiarazioni di voto Sulla fiducia : bagarre in aula Diretta dalla Camera : alle 17 hè iniziata la seduta alla Camera per le dichiarazioni di voto per la fiducia sulla Manovra. Prima, una breve riunione di alcuni membri dell'esecutivo a Montecitorio. Il primo...

La Camera chiamata al voto di fiducia Sulla manovra : Sono iniziate nell’Aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sulla manovra. La prima “chiama” è prevista per le 18,30. Dopo si procederà con l’esame e le votazioni degli oltre 200 ordini del giorno. Il voto definitivo sulla legge di Bilancio, invece, si svolgerà domenica. In Aula oltre al premier Giuseppe Conte son...

Manovra - via alle dichiarazioni di voto Sulla fiducia Diretta dalla Camera : alle 17 hè iniziata la seduta alla Camera per le dichiarazioni di voto per la fiducia sulla Manovra. Prima, una breve riunione di alcuni membri dell'esecutivo a Montecitorio. Il primo...

Manovra - stasera il voto Sulla fiducia alla Camera : Dopo le tensioni e le polemiche di ieri in Aula, oggi il sit in del Pd in piazza Montecitorio per protestare contro la Manovra «approvata a scatola chiusa». Di Maio: Pd e Forza Italia si oppongono ad aiuti ai deboli...

Manovra - alla Camera le dichiarazioni di voto Sulla fiducia : Ultimo atto alla Camera per la legge di Bilancio. I deputati voteranno su una Manovra su cui non c'è stata discussione. Dopo le dichiarazioni i membri della Camera si pronunceranno sulla fiducia imposta dal governo. Ieri, 28 dicembre, c'era stata una bagarre in Aula. "Mi stupisce che molti si scandalizzino per quello che l'opposizione ha fatto in aula in questi giorni. Noi abbiamo fatto lo stesso quando stavamo all'opposizione. Noi quando ...