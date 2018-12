Blastingnews

: Sassuolo, Squinzi: 'La delusione c’è, ma ci rifaremo' - corra_davide : Sassuolo, Squinzi: 'La delusione c’è, ma ci rifaremo' - eccave91 : @diego4all @NackaSkoglund89 Quest'anno finisce il SA è il conseguente giro del fumo. A qualcuno rimarrà il conto da… - corra_davide : RT @Star_70_: Sassuolo umiliato dall’Atalanta sotto gli occhi di Squinzi -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) “Lac’è, non è certamente andata bene contro l’Atalanta, anzi. Ma ci, proveremo a rifarci". Questo il messaggio rivelato da Giorgio, patron del, che sabato pomeriggio era presente al Mapei Stadium-Città del Tricolore per vedere l'ultima partita del 2018 del suo. Come riporta infatti il sitoNews.net, il numero uno neroverde è tornato dopo diverse settimane di assenza ad assistere a una sfida del suoallo stadio, ma non è riuscito ad assistere ad una bella prova dei suoi che hanno perso in casa per 2-6 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.Ritorno amaro peral Mapei Stadium Ritorno amaro al Mapei Stadium per Giorgio. Il patron del, dopo mesi di assenza, è tornato ad assistere a una partita del suodalle tribune vip dell’impianto neroverde di Reggio Emilia. Ieri, infatti, al Mapei ...