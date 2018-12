Ma in Puglia è rischio-vento In molte altre città spettacoli per il countdown di San

Allerta Meteo Puglia : criticità gialla per rischio vento : Da mezzanotte e per le successive 24 ore si prevedono venti forti settentrionali con raffiche di burrasca sulla Puglia centro meridionale. Pertanto, come fanno sapere dalla Prefettura di Bari, e’ prevista Allerta gialla per rischio vento . L'articolo Allerta Meteo Puglia : criticità gialla per rischio vento sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Estofex - ancora maltempo in Italia : rischio frane con 50 mm di pioggia in 24 ore - particolare attenzione in Puglia per alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Settimana iniziata ancora una volta all’insegna del maltempo in Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud-Est della nostra penisola, e in particolare per la Puglia, principalmente per alluvioni lampo e, in misura minore, per tornado non supercellulari. Livello di Allerta 1 anche per Spagna nordorientale e Francia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, ...