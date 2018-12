Le follie di Cardi B al Carpool Karaoke di James Corden

gqitalia

(Di lunedì 31 dicembre 2018)B sa rendere divertente qualsiasi attività, si tratti di un’intervista ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response, risposta autonoma del meridiano sensoriale) per esplorare le sue capacità sensoriali, di una lezione di guida, o di giocare in tv connella sua rubricasvela aqualche curioso retroscena sulla sua ascesa nel mondo musicale e poi si mette a urlare dal finestrino dell’auto verso un parco giochi pieno di bambini raccomandando loro di frequentare la scuola e ascoltare le loro madri a cui raccomanda di comprare Money, il suo ultimo singolo.La rapper racconta quanto sia stato difficile riuscire a fare passare la sua musica in radio: anche se si trattava di lavori fatti con impegno e rigore all’inizio non fu presa sul serio perché ci si soffermava troppo sulla sua divertente leggerezza. ...