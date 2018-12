La brutta abitudine di provare in negozio per comprare su internet

wired

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Dieci euro perscarpe e abiti. Poi la somma viene detratta dall’acquisto finale. E se alla fine la compravendita non va in porto, il denaro verrà decurtato con un ulteriore sconto sul prossimo capo acquistato. Accade a Sarzana, in provincia di La Spezia, dove un commerciante ha lanciato una provocazione per far fronte alle continue prove di abiti, successivamente acquistati via. Giulio Soresina contro Jeff Bezos: una sfida Davide contro Golia che racchiude però il passato e il futuro del commercio. È l’evoluzione. I negozi di frutta e verdura hanno scalzato i contadini che coltivavano e vendevano singoli prodotti. Poi i supermercati hanno pestato i piedi ai piccoli negozi. Dopo sono arrivati i centri commerciali. E infine l’ecommerce, che in attesa di essere soppiantato in virtù di un commercio interplanetario registra continui incrementi di vendita. Nel 2017 il 26,8% ...