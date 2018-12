I 5 videogiochi che hanno deluso le aspettative nel 2018

F1 – Il tenero racconto di Hamilton : “Schumacher? E’ stato irreale gareggiare con lui - lo avevo fatto solo sui videogiochi” : Lewis Hamilton i record di Schumacher e gli elogi all’ex campione di F1: le parole del britannico a Bild “La voglia di conquistare il record di vittorie in F1? Non la sento e, anche se dovesse accadere, Schumacher rimane il più grande di tutti i tempi“. Il 5 volte campione del mondo, Lewis Hamilton, 73 successi fin qui in carriera, parla così del campionissimo tedesco e del primato di primi posti in Formula 1 di Schumi, ...

Tra videogiochi più attesi del 2019 anche il remake di Resident Evil 2 : Il 2018 è stato sicuramente un anno piuttosto intenso da un punto di vista videoludico, trasportando con se’ una serie di titoli interessanti, capolavori attesi come Red Dead Redemption 2, situazioni inspiegabili come il “lunghissimo” silenzio di Sony dal lato gaming, e autentici monopoli in grado di rivoluzionare il mercato come il celebre Fortnite di Epic Games. Oltre a rumor più o meno fondati sulle console di prossima generazione, una ...

La dipendenza dei giovani per i videogiochi non ha niente a che vedere con i videogiochi : Far riscoprire il piacere del mondo reale significa provvedere al soddisfacimento dei tre bisogni elencati prima; il bambino deve essere stimolato ad imparare qualcosa per poi mettere le sue ...

7 videogiochi del 2019 che non vediamo l'ora di giocare : Un titolo che ha grandissime responsabilità quello di Bioware , che con la sua formula in stile Destiny 2 , fatta quindi di meccaniche RPG in un mondo di gioco prettamente online, ha il compito di ...

7 videogiochi del 2019 che non vediamo l’ora di giocare : Il 2018 volge al termine, ed è quindi giunto per noi il momento di guardare ai videogiochi 2019, i titoli che si apprestano a fare il loro esordio sulla scena videoludica da qui a poco meno di due settimane. Tanti i prodotti di grandissimo richiamo che si paleseranno già nel corso dei primi mesi dell'anno, con i videogiocatori che ovviamente ringraziano (le loro tasche un po' meno). Difficile per noi andare troppo in là con lo sguardo senza ...

Un anno in numeri : alcune infografiche svelano i segreti del mercato dei videogiochi nel 2018 : Con gli anni la rubrica "Year In Numbers" di GamesIndustry.biz è diventata un appuntamento imperdibile per gli appassionati di numeri e statistiche sul mondo dei videogiochi, e a poco meno di due settimane dall'inizio del 2019 il portale è tornato a fare il punto della situazione dell'industria, anche questa volta con una manciata di interessantissime infografiche che vi riportiamo all'interno di questa notizia.La prima di queste è relativa ...

Se i videogiochi si progettano da soli - non resta che divertirsi : Nvidia, società che produce schede grafiche e hardware dedicato all’intelligenza artificiale, ha dimostrato la possibilità di creare un videogioco in modo quasi totalmente automatico. La demo che hanno realizzato è semplice, anzi apparirebbe grezza a qualsiasi amante dei videogiochi. Ma è ammirevole se si pensa che l’ha fatta un computer quasi tutto da solo. Prima di tutto gli scienziati hanno sviluppato un algoritmo di tipo GAN ...

videogiochi e lavoro : perché un’azienda dovrebbe assumere un gamer : Game Boy Giocherelloni, eterni adolescenti, in buona sostanza inaffidabili. Se questo è lo stereotipo del gamer, è tempo di ripensarlo. L’intrattenimento videoludico infatti a quanto pare sta producendo individui di tutt’altra caratura. Che il mondo del lavoro è sempre più interessato a trovare. Secondo Mario Manfredoni, direttore generale Italia, Grecia, Cipro e Malta del colosso hi-tech Juniper Networks, assumere un gamer per un’azienda come ...

In che modo il brutalismo ha plasmato i videogiochi - articolo : È piuttosto facile capire perché il brutalismo sia stato un'ispirazione architettonica così importante per i giochi. Le forme grezze, solide, leggibili e con linee demarcate rappresentano il materiale perfetto per la creazione dei mondi di gioco. Allo stesso tempo, queste strutture permettono di accendere l'immaginazione ed irradiarsi all'esterno. Le loro forme pesanti e le loro dimensioni monumentali colpiscono e attirano l'attenzione. Il ...

Beyon the Gate - la startup che punta all’educazione tramite realtà virtuale e videogiochi si racconta ai nostri microfoni : Alla Milan GamesWeek, in area Indie, abbiamo incontrato Giulia Avogaro del team di Beyond the Gate, startup milanese che sviluppa progetti educativi tramite la realtà virtuale e i videogiochi. Beyond the Castle è un percorso che nasce per raccontare la storia del Castello Sforzesco di Milano, permettendo ai partecipanti di vestire i panni di un arciere o balestriere e partecipare alla difesa delle mura, il tutto all’interno delle strutture ...

Hideo Kojima : creare videogiochi è come essere uno chef : Hideo Kojima, ormai lo saprete, è una personalità abbastanza singolare nell'industria e questo è stato confermato dal suo ultimo tweet, dove paragona il lavoro della creazione di videogiochi a quello di uno chef.Nello specifico, Kojima afferma che, come uno sviluppatore, uno chef ha il compito di bilanciare ingredienti, creare il menù e aggiustare il tutto affinché il piatto sia gradito."creare videogiochi è come cucinare. Uno chef decide il ...

Al Blizzcon 2018 i videogiochi Blizzard prendono vita in un evento che lascia senza fiato : Anaheim, California. L’edizione 2018 del Blizzcon come sempre ha coagulato l’attenzione internazionale. Il 2 e 3 novembre infatti Blizzard Enterteinment, storica azienda americana di videogiochi, ha riunito pubblico, appassionati e stampa per raccontare i suoi progetti futuri, tra sorprese e annunci invece meno roboanti. Si tratta di una manifestazione a cadenza annuale dove il colosso puntualmente presenta le novità ...

ora che i videogiochi si confrontino con genitori preoccupati come Calenda : L'ignoranza di Calenda sulla principale industria dell'intrattenimento al mondo non è giustificabile, ma resta necessario riflettere su come una cattiva informazione generalista e la mancanza di un ...