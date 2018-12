Una rapida scorciatoia passando con l' auto sulle scalette di Sant' Ercolano

Sony lancia un caricabatterie USB-PD con Una ricarica rapida da 46 - 5 W : Sony ha lanciato un nuovo caricabatterie da muro per dispositivi compatibili con tecnologia USB-PD che è in grado di emettere fino a 46,5 W L'articolo Sony lancia un caricabatterie USB-PD con una ricarica rapida da 46,5 W proviene da TuttoAndroid.