Tragedia nel Pavese | 12enne cade dal balcone e muore | era sola in casa

Bambina scrive una lettera a Babbo Natale ed alla mamma persa nella Tragedia di Rigopiano : Quel 18 gennaio 2017 la tragedia dell'Hotel Rigopiano ha sconvolto la vita di molte famiglie causando ben 29 vittime. Anche la piccola Gaia di soli 7 anni ha, purtroppo, dovuto subire la perdita di mamma Valentina ed ha rischiato di perdere anche papà Gianpaolo, rimasto sepolto vivo nel resort per 62 ore ma poi salvato miracolosamente. In questo Natale, il secondo senza mamma Valentina, Gaia ha voluto scrivere una letterina a Babbo Natale, come ...

Tragedia Corinaldo - i legali del 17enne : "Non era nel locale" - : Il giovane, al momento indagato, è sospettato di aver usato lo spray urticante che avrebbe scatenato la fuga dal "Lanterna azzurra" nella quale sono morte 6 persone lo scorso 8 dicembre. Ma gli ...

Tragedia Corinaldo - i legali del 17enne : “Non era nel locale” : Tragedia Corinaldo, i legali del 17enne: “Non era nel locale” Il giovane, al momento indagato, è sospettato di aver usato lo spray urticante che avrebbe scatenato la fuga dal “Lanterna azzurra” nella quale sono morte 6 persone lo scorso 8 dicembre. Ma gli avvocati ribattono: “Estraneo ai fatti, non si trovava nella ...

Ucciso dal treno in corsa : Tragedia nel Novarese : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ucciso dal treno in corsa: ...

Tragedia nel Reggino : cade da trattore guidato dal padre - morto bimbo di 7 anni : Tragedia in provincia di Reggio Calabria: un bambino di 7 anni è morto dopo essere caduto dal trattore guidato dal padre. L’incidente è avvenuto alla periferia di Bovalino: l’uomo aveva portato il figlio con sé ed era andato a raccogliere della legna in un terreno di sua proprietà. Rientrando a casa sul mezzo, il piccolo è caduto ed è morto. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto i ...

Tragedia nel giorno del compleanno - 19enne muore in auto : Era uscito con la fidanzata per festeggiare il compleanno, ma non ha più fatto ritorno a casa. Francesco Castagno, 19 anni compiuti da qualche ora, è morto nella notte: viaggiava con altri tre ragazzi,...

Ponte Morandi - arrestate tre donne che dopo la Tragedia rubavano nelle case degli evacuati : Tre donne di 45, 36 e 18 anni erano state sorprese nei giorni immediatamente successivi alla tragedia a rubare nelle case dei cittadini genovesi evacuati.Continua a leggere

Asilo in fiamme e bambini evacuati : Tragedia sfiorata nel Napoletano : AFRAGOLA - Pomeriggio di terrore in città. Un furioso incendio è scoppiato al terzo piano dell'istituto religiose delle suore di San Giuseppe, al corso Garibaldi di Afragola. Le fiamme, come racconta ...

Tragedia a Roma - donna si getta nel Tevere : si cercano le due gemelline : Tragedia a Roma dove una donna si è gettata nel Tevere. Da quanto si apprende la donna 38 anni, si era allontanata stamani da casa con le due figlie, gemelle di sei mesi. A dare l’allarme un passante che ha visto la donna lanciarsi nel fiume all’altezza di Ponte Testaccio. Nessuna traccia al momento delle bambine: in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco e della polizia. La Procura di Roma ha avviato una indagine per ...

Tragedia nel Mediterraneo : 12 morti su una barca carica di migranti - altri 12 dispersi : Le vittime sono dieci uomini e due donne, una delle quali incinta. L'imbarcazione è stata soccorsa al largo della costa spagnola dalle autorità di Madrid. Sono 31 i sopravvissuti alla Tragedia che hanno raccontato la drammatica traversata cominciata due giorni fa dalle coste marocchine, tutti trasportati al porto di Almeria.Continua a leggere

Tragedia a Roma - donna si getta nel Tevere con le figlie di 6 mesi : recuperato solo il suo corpo : Una donna italiana di 38 anni è morta nel Tevere ed è stata trovata all'altezza di ponte Marconi, sulla riva sinistra del fiume. La donna si sarebbe lanciata alle 6,20 da ponte Testaccio, quartiere ...

Morto nel sonno a 20 anni - increduli gli amici - distrutta la famiglia : una Tragedia : Morto nel sonno a 20anni. Succede a Grottaglie. Gli amici hanno provato a svegliarlo, ma lui non ha risposto. Si tratta di un giovane egiziano, da diverso tempo residente in paese in provincia di Taranto, in un piccolo appartamento del centro storico che divideva con due amici. Sono stati questi ultimi a dare l’allarme, quando si sono accorti che il ventenne non dava segni di vita. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia. Sul corpo ...

Tragedia a Napoli : genitori trovano neonato privo di vita nella culla : Una vera e propria Tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una piccola creatura innocente, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Agerola, sui Monti Lattari, dove un bambino praticamente neonato è stato ritrovato morto all'interno della sua culla dai suoi genitori. Il piccolo sarebbe deceduto nel sonno nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, in circostanze che ancora devono essere ...

Tragedia nella notte : finisce con l’auto nel fosso - Daniele muore a soli 22 anni : Lo schianto a Piombino Dese, in provincia di Padova: un giovane del posto ha perso la vita. Si tratta di Daniel Brunello, 22enne. Forse una distrazione o l’alta velocità alla base della Tragedia.Continua a leggere