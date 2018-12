Ricatti online - truffe e cyberbullismo : denunce in aumento nel 2018 : Ricatti online, truffe e cyberbullismo: denunce in aumento nel 2018 Il rapporto della Polizia Postale sulle attività svolte quest'anno: 940 i casi di estorsione. In costante aumento diffamazioni online e cyberbullismo. Per il contrasto all'hate speech monitorati oltre 5mila spazi virtuali. Denunciate frodi finanziarie per 38 mln di ...