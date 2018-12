Pierpaolo Pretelli | Andrea Cerioli? Un fratello

Uomini e Donne oggi - Pierpaolo Pretelli : confessioni inaspettate su Teresa e Cerioli : Pierpaolo Pretelli si confessa dopo Uomini e Donne : le rivelazioni su Instagram Pierpaolo Pretelli dopo Uomini e Donne si è confessato con i fan su Instagram. Lo ha fatto attivando la funzione domande e rispondendo ad alcune di queste. Come è facile immaginare, la maggior parte delle domande riguardavano il programma di Maria De Filippi […] L'articolo Uomini e Donne oggi , Pierpaolo Pretelli : confessioni inaspettate su Teresa e Cerioli ...

Trono Classico - Pierpaolo Pretelli : il messaggio su Teresa che spiazza tutti : Uomini e Donne, Pierpaolo Pretelli tornerà a corteggiare Teresa Langella? Oggi nella puntata del Trono Classico abbiamo assistito all’abbandono di Pierpaolo Pretelli . Teresa non lo ha trattenuto, quindi possiamo considerarla un’eliminazione a tutti gli effetti. E dalle anticipazioni di Uomini e Donne inoltre non è trapelata nessuna news su Teresa e Pierpaolo . Tutto lascia pensare […] L'articolo Trono Classico , Pierpaolo ...

Uomini e Donne - Pierpaolo Pretelli : "Teresa Langella? Il tipo di donna che mi attrae" : Pierpaolo Petrelli, intervistato da ' Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha rivelato di essere davvero interessato alla tronista Teresa Langella che ha deciso di approfondire, senza pregiudizi, la sua conoscenza nonostante sia già padre del piccolo Leonardo, frutto della relazione con l'attrice cubana, Ariadna Romero: Questo è importante. Poi accanto a me una persona intelligente che capisca gli spazi di cui ho bisogno ...

Chi è Pierpaolo Pretelli? L’ex Velino papà sexy e corteggiatore di Teresa a ‘Uomini e Donne’ [GALLERY] : Pierpaolo Pretelli è il nuovo corteggiatore di Teresa Langella a ‘Uomini e Donne’: la tronista napoletana attratta dall’ex Velino di ‘Striscia La Notizia’ Teresa Langella è l’unica tronista donna di ‘Uomini e Donne‘. Oltre ai suoi corteggiatori ‘storici’ da poche puntate la bellissima napoletana ha notato anche Pierpaolo Pretelli. Il 28enne, nuovo corteggiatore di Teresa , non è un ...

Pierpaolo Pretelli - da Temptation Island Vip a Uomini e Donne : Pierpaolo Pretelli da un programma di Maria De Filippi all'altro: il 23enne lucano, già protagonista come tentatore in Temptation Island Vip, è pronto infatti ad approdare a Uomini ...

Uomini e donne - Pierpaolo Pretelli da Temptation Island Vip a corteggiatore : Uomini e donne è ormai l’ufficio di collocamento dei tentatori di Temptation Island. Dal docu-reality infatti il dating show di Maria De Filippi attinge a piene mani per trovare nuovi tronisti (Teresa Langella prima, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli poi) e corteggiatori (Andrea Dal Corso). L’ultima new entry è Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la notizia e, appunto, tentatore a Temptation Island Vip, e ora pretendente della ...