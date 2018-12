Morto Matteo Salvini in un incidente? Bufala di fine 2018 senza arte né parte

optimaitalia

(Di domenica 30 dicembre 2018)Ilsi conclude con unache vorrebbein unstradale, nelle scorse ore. Una fake news con i fiocchi, visto che sfrutta la popolarità della sua vittima per diventare virale ma con elementi e dettagli davvero surreali che pure hanno ingannato numerosi italiani.Come in ogniche si rispetti, anche quella legata aandrà smontata in ogni sua pper chiarire ai nostri lettori la falsità di quanto trapelato in questi giorni ancora festivi. Partiamo dunque dalla fonte della notizia, quella che abbiamo scovato in particolar modo sul social network Facebook e che, solo all'apparenza, sembrerebbe essere il noto quotidiano La Stampa. Sfruttando l'autorevolezza della storica testata giornalistica, un falso sito con URL molto simile a quella originale, ossia la stampatv.it, riporta la foto del presuntoche avrebbe ...