Manovra | Moscovici avverte | La seguiremo con attenzione

La Manovra è legge : sì definitivo della Camera. Moscovici : «Seguiremo gli sviluppi» : Dopo un iter tortuoso in Parlamento tra continui «stop and go» e voti di fiducia,la legge di bilancio ha tagliato il traguardo definitivo a ridosso del termine ultimo per evitare l’esercizio provvisorio, il 31 dicembre

Manovra italiana - Moscovici : 'Ora rispetta le regole. Missione compiuta' : Il bilancio pubblico dell'Italia per il 2019 'è ora molto più realista, prossimo alle regole e con modifiche sostanziali. È quello che volevo come commissario: Missione compiuta'. Lo afferma il ...

'Missione compiuta' - così Moscovici sulla Manovra gialloverde - : Bruxelles, 19 dic., askanews, - 'Il bilancio italiano è ora molto più realistico, vicino alle regole, e c'è stata una modifica considerevole: è quello che volevo come commissario. Missione compiuta'. ...

Manovra - accordo con l’Ue. Moscovici : vittoria del dialogo. Dombrovskis : evitata procedura - ma vigileremo : Dopo la notizia del raggiunto accordo Roma-Bruxelles sulla maovra, fonti Ue fanno sapere che la Commissione ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia. Moscovici: è la vittoria del dialogo. ...

Manovra - c'è l'ok ufficiale di BruxellesL'Italia evita la procedura d'infrazione | Moscovici : "Dialogo ha battuto lo scontro" : Via libera dalla Commissione dopo la trattativa con Roma sui conti pubblici. Conte al Senato alle 13

Manovra - accordo con l’Ue. Moscovici : crescita Pil 2019 - Italia ha cambiato stima da 1 - 5% a 1% : Dopo la notizia del raggiunto accordo Roma-Bruxelles sulla maovra, fonti Ue fanno sapere che la Commissione ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia. Moscovici: è la vittoria del dialogo...

Manovra - niente procedura di infrazione Moscovici all’Italia : «Non siamo nemici» La Borsa in rialzo - giù lo spread|Indici : La decisione dell’organo europeo in attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane per tornare poi a fare il punto della situazione a gennaio

Manovra - accordo con l’Ue. Moscovici : vittoria del dialogo : Fatto l'accordo Roma-Bruxelles. È quanto fanno sapere fonti del Mef. C’è stata dunque un’accelerazione nelle trattative nel tardo pomeriggio. Mercoledì mattina, i commissari nella loro ultima riunione dovrebbero dare l’ok ufficiale all’intesa...

Manovra - Moscovici : 'Lavoro affinché l'Italia non sia sanzionata' : Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha dichiarato oggi ai microfoni dell'emittente francese Rtl di lavorare affinché, oltre alla Francia, 'neppure l'Italia sia sanzionata': ...

Manovra - Moscovici : lavoro affinché Italia non sia sanzionata : Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha dichiarato oggi ai microfoni dell'emittente francese Rtl di lavorare affinché, oltre alla Francia, 'neppure l'Italia sia sanzionata': ...

Manovra - Conte sente Dombrovskis e Moscovici : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Conte chiama Dombrovskis e Moscovici : L'Europa prende tempo, ma in vista di una possibile apertura dell'iter che porterebbe alla procedura di infrazione per debito eccessivo Giuseppe Conte chiama Bruxelles.Ieri il premier italiano ha inviato alla Commissione Ue il nuovo testo della Manovra che fa scendere le previsioni del debito dal 2,4% al 2,04% del pil. Indiscrezioni parlano di ulteriori sacrifici richiesti e tagli per altri 3 miliardi di euro. Ma anche di una decisione che ...

Manovra economica : ora per Moscovici l'accordo con l'Italia è possibile : Il Governo M5S - Lega ha trovato un nuovo alleato nella estenuante trattativa con la Commissione europea per evitare l'avvio della procedura di infrazione per deficit eccessivo. Si tratta del Commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici che, in un'intervista alla radio francese Rtl, ha dichiarato di stare lavorando proprio per evitare che l'Italia venga sanzionata. Moscovici ha definito il dialogo in corso con il Governo italiano ...

Manovra - Moscovici : "Al lavoro per escludere l'ipotesi di sanzioni" : Al lavoro affinché "neppure l'Italia sia sanzionata" . Con queste parole, il Commissario europeo agli Affari Economici Pierre Moscovici è intervenuto ai microfoni dell'emittente francese RTL , ...