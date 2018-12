Capodanno : a Milano polizia locale sequestra 250 chili di fuochi d'artificio (2) : (AdnKronos) - Nei giorni successivi sono stati effettuati sequestri anche in altri esercizi commerciali. Tra gli altri, sono stati ritrovati 106 pezzi di materiale pirotecnico illegale, sempre in zona Paolo Sarpi, che hanno comportato una sanzione amministrativa per l’esercente di 2.120 euro. “Dai c

Capodanno Milano 2019 all’insegna della musica e dell’allegria : Piazza del Duomo offrirà una serata di musica e allegria gratuita e aperta a tutti. Sul palco ci saranno Francesco

L'Italia a Capodanno - concerti e feste in piazza da Milano a Palermo : Spicca, ad esempio, il ricco e articolato Capodanno di Roma : una ventiquattr'ore di spettacoli che prende il via alle 21 nella grande arena del Circo Massimo con un 'warm-up' affidato tra gli altri ...

Capodanno al museo a Roma - Milano e Napoli : tutte le aperture straordinarie del 1 gennaio : Musei Capitolini, Chiostro del Bramante, Mudec e Pompei: trascorrere un Capodanno all'insegna della cultura a Milano, Roma e Napoli sarà davvero facile, grazie a tutte le aperture straordinarie previste per il 1 gennaio 2019. In attesa di conoscere i calendari delle mostre del prossimo anno, ecco tutti musei e i parchi archeologici che resteranno aperti in questa giornata.Continua a leggere

Milano - Capodanno 2019 : ecco gli eventi dalla Scala al Mudec : Teatro Nazionale dal 5 ottobre al 31 dicembre: "Mary Poppins " il Musical" Teatro Nuovo il 31 dicembre: "Instant Theatre" con Enrico Bertolino che unisce attualità, politica, satira, cronaca e ...

Gabbani a Milano - Capossela a Roma - Renga-Baby K a Firenze : Capodanno show : Spostandosi a Torino , in piazza Castello sarà allestito un palco dove andrà in scena " Masters of Magic World Tour ", che consiste in 100 minuti di spettacoli di magia realizzati da 30 differenti ...

Milano : le aperture di mostre e musei tra Natale e Capodanno : Dalle mostre di Palazzo Reale a quelle del Mudec; dal Pac fino a Palazzo Marino: la proposta artistica di Milano si conferma ricca e accessibile anche durante le festività natalizie e fa della nostra città una meta attrattiva non solo per chi resta ma anche per i sempre più numerosi turisti che sceglieranno il capoluogo lombardo per trascorrere le proprie vacanze. Le mostre di Palazzo Reale, PAC e MuDeC resteranno aperte tutti i giorni, con i ...

Capodanno - Milano : stop a botti e spray al peperoncino - piazza Duomo ‘blindata’ : Niente petardi o fuochi d’artificio e nemmeno spray al peperoncino, bottiglie di vetro e selfie stick per il Capodanno in piazza Duomo a Milano. E’ quanto prevede un’ordinanza di Palazzo Marino che sarà firmata nei prossimi giorni in vista del concerto di Francesco Gabbani. Da quanto è stato anticipato il provvedimento vieterà di portare in piazza non solo fuochi di artificio e ogni materiale pirotecnico ma, visto il caso di ...

Il Capodanno al Bonaventura Music Club di Milano è all Night Party : Sarà un Capodanno all’insegna del divertimento e delle buone vibrazioni al Bonaventura Music Club di Milano. Il tutto per festeggiare

Francesco Gabbani al Capodanno di Milano - in concerto in Piazza Duomo per festeggiare il 2019 : Francesco Gabbani al Capodanno di Milano, sarà in Piazza Duomo per festeggiare in musica l'arrivo del 2019. Ad annunciarlo sui social è lo stesso artista anticipando che si prenderà una pausa dallo studio di registrazione per esibirsi al Capodanno di Piazza Duomo la notte del 31 dicembre. L'addio al 2018 e il benvenuto al 2019 avverrà sulle note dei brani più famosi di Francesco Gabbani che con la sua Occidentali's Karma ci ha fatto ballare ...