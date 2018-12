Calendario Australian Open 2019 | date | programma e orari dal primo turno alla finale

oasport

(Di lunedì 31 dicembre 2018) IlSlam dell’anno si avvicina a grandi passi: l’edizione numero 107 deglicaratterizzerà l’intera seconda metà di gennaio nel panorama tennistico mondiale. Ci sarà anche spazio per la novità del tie-break ai 10 punti sul punteggio di 6 giochi pari nel quinto set.Roger Federer e Caroline Wozniacki difenderanno il titolo conquistato nel 2018: lo svizzero e la danese, però, partono un po’ nell’ombra in unche vede Novak Djokovic e Simona Halep partire al numero uno delle classifiche ATP e WTA. Se il serbo è anche il favorito numero uno a Melbourne, non così sarà per la rumena, anche perché nel circuito WTA non è semplice fare una previsione, e questo discorso vale anche per Serena Williams, che nelle ultime due finali Slam disputate ha incontrato giocatrici perfettamente in grado di mettere in campo contromisuresua potenza. ...