Tasse più alte - ecco chi paga. Incognita imposte locali

Berlusconi smonta la manovra : "Scritta a Bruxelles. Più Tasse - meno pensioni" : "Nessuno deve sottovalutare la gravità assoluta di quello che sta succedendo alla Camera in questi giorni, nel metodo e nel merito". In una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, lancia l'allarme sulla manovra economica del governo. L'ex premier avverte: "Nel metodo, si stanno obbligando le Camere a votare - senza quasi averla letta - una manovra scritta sotto dettatura proprio di quei burocrati di Bruxelles che si diceva di ...

Manovra - proteste del Pd : 'Hanno detto di abolire la povertà ma ci sono più Tasse' : Il Pd stamattina si è riunito davanti a Montecitorio contro la Manovra del governo gialloverde, innalzando cartelli e sventolando le bandiere del Partito Democratico. Parlamentari e cittadini sostenitori del Pd hanno protestato contro la Legge di Bilancio del Governo Lega-M5S. Il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio ha commentato l'evento definendo Di Maio e Salvini come "due autisti ubriachi" che stanno guidando un autobus che ...

Anci : rischio più Tasse - meno servizi : 15.16 "Il periodo dei tagli era finito e ci aspettavamo che ci restituissero 560milioni,che non sono arrivati. Per questo alcuni sindaci dovranno aumentare le tasse e altri dovranno tagliare i servizi". Lo sostiene il presidente dell'Anci e sindaco di Bari,Decaro,commentando la Manovra. "Nel 2018 abbiamo avuto problemi nel rapporto con il governo,che per fortuna abbiamo superato sulle periferie. Ma ci sono problemi nella gestione dei bilAnci ...

Allarme dell'Anci : 'Rischiamo più Tasse e meno servizi' : "Era finito il periodo dei tagli e ci aspettavamo che ci restituissero 560 milioni che non sono arrivati. Per questo alcuni sindaci dovranno aumentare le tasse e altri dovranno tagliare i servizi". Lo ...

Tasse più alte - ecco chi paga. Manovra - oggi l'ultima fiducia : ...4 miliardi, e saranno applicate su banche e assicurazioni, 5,6 miliardi,, su imprese in generale, 2,4 miliardi,, sul settore del gioco d'azzardo, 2,1 miliardi,, sui grandi gruppi dell'economia ...

Smascherata la stangata : 13 miliardi in più di Tasse : Tutte negative le voci che riguardano il gioco d'azzardo e l'economia digitale. Ma le tasse aumentano anche per i consumatori, tra tagli dell'Iva nel 2019, cioè la cancellazione delle clausole di ...

Manovra - sarà pioggia di Tasse : chi paga davvero di più : Il premier Giuseppe Conte ha parlato di "redistribuzione", ma la verità è che con la Manovra le tasse nei prossimi tre anni aumenteranno, facendo salire la pressione fiscale al 42,4% nel 2019 e al 42,8% nel 2020, per poi scendere al 42,5% nel 2021, ma sempre più del già altissimo 42% attuale. Tradot

Tasse più alte - ecco chi paga. Incognita imposte locali : Una stangata da 13 miliardi nel giro di tre anni. Il Consiglio nazionale dei commercialisti quantifica il costo delle misure di carattere fiscale, contenute nella Legge di Bilancio del governo...

Tasse più alte - allarme dell'Ufficio di Bilancio : rischio recessione : 'La nuova versione garantisce una compliance con le regole fiscali europee evitando l'avvio che sarebbe stato disastroso di una procedura sul debito' ha spiegato in serata il ministro dell'Economia, ...

Conte : «Più Tasse? No - pressione alleggerita su cittadini» : ... anche se « abbiamo un debito che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso, siamo la settima economia del mondo e abbiamo un forte risparmio privato». Per rafforzare le ...

Conte : «Più Tasse? No - pressione alleggerita su cittadini» : Mentre in Aula alla Camera è in corso la discussione generale in terza lettura della manovra 2019 Conte parla di «esperienza di governo innovativa , che segna un cambio di passo per la politica italiana». Istruttoria Tav in corso, i risultati «prima delle Europee»...