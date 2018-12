Salute | bambini in sovrappeso e obesi | un progetto in Toscana per la prevenzione

Salute : obesi 42 milioni di bambini sotto i 5 anni di età - attenzione alle ossa : L’obesità in età pediatrica si traduce in gravi patologie anche dell’apparato scheletrico. Secondo il COSI “Childhood obesity Surveillance Initiative” sono circa 42 milioni di bambini sotto i 5 anni che soffrono di questa malattia. Le festività sono sempre un grosso problema per i golosi e soprattutto per i bambini che hanno accesso a zuccheri e grassi come mai durante il resto dell’anno. Non si deve esagerare, bisogna evitare che i bambini ...

Un brindisi di Natale alla Salute dei bambini : Vip, lustrini ma anche momenti charity . A Natale si brinda alla solidarietà. Nella bella cornice del cocktail allestito presso un bistrot di via Mantova, ottimo esempio di recupero all'interno del ...

6 dicembre 2018 : San Nicola protettore dei bambini e custode della loro Salute : I bambini adorano Babbo Natale e Babbo Natale adora i bambini. Almeno così vuole la leggenda. Ma c’è qualcosa di vero e di concreto dietro al mito dell’uomo vestito di rosso che porta doni natalizi ai bambini. Quest’uomo che trascorre dodici mesi all’anno a costruire giocattoli insieme ad un gruppo di elfi e che, puntualmente, nella ‘magica’ notte tra il 24 e il 25 dicembre si accinge a distribuirli a tutti i ...

Vaccini - Ue 'Fake news o salvare bambini'/ Commissario della Salute : 'C'è bisogno d'azione' - IlSussidiario.net : Continua ad essere allarme Vaccini e adesso si è fatta sentire anche l'Unione Europea. Il Commissario alla Salute Vytenis Andriukaitis lancia un monito

Ambiente & Salute : a Taranto “diritti negati ai bambini” - “mangiano e respirano diossina” : Taranto da problema industriale locale diventa simbolo internazionale dei diritti violati dell’infanzia. Unicef Italia ha, infatti, scelto il capoluogo pugliese per concludere oggi le celebrazioni per l’anniversario della Convenzione ONU sui diritti dei minori, con un girotondo davanti ad alcune scuole primarie della città (comprese quelle dei quartieri Tamburi e Paolo VI), una conferenza stampa e un incontro con gli studenti dei licei. “Diritto ...

Salute - italiani pigri : “Fanno sport solo la metà degli adulti e il 25% dei bambini” : italiani sedentari, i grandi ma soprattutto i piccoli. solo un adulto su due fa attività fisica in misura adeguata e un bambino su quattro dedica al massimo un giorno a settimana (almeno un’ora) allo svolgimento di giochi di movimento. Inoltre, soprattutto nelle fasce giovanili, circa un italiano su tre pratica sport nel tempo libero. Sono alcuni dei dati riportati nel Rapporto Istisan ‘Movimento, sport e Salute: l’importanza ...

Allergia alle proteine del latte e intolleranza al lattosio nei bambini : conseguenze per la Salute dei denti : Nei bambini con allergia alle proteine del latte di mucca o con intolleranza al lattosio, la presenza di carie e la loro gravità sono maggiori di quelle registrate nei bambini non allergici o intolleranti, indipendentemente dall’assunzione di alimenti sostitutivi del latte. Tali evidenze emergono da uno studio su 200 bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni. I bambini sono stati sottoposti a una valutazione clinica basata sui criteri ...

Salute - pediatri : allarme obesità in Italia - “ripartire dai bambini” : “Le statistiche sull’obesità infantile ci presentano una situazione preoccupante, in Italia come nel resto del mondo. Non ci sono, tuttavia, attualmente dati su larga scala per la popolazione infantile Italiana 0-14 anni. I pediatri di famiglia sono depositari di un enorme data-base che raccoglie le misurazioni antropometriche di centinaia di migliaia di bambini rilevate in occasione dei bilanci di Salute”. E’ questo il commento del dott. Paolo ...

Salute alimentare - “Italia seconda in Europa per obesità infantile : il 21 - 3% dei bambini è in sovrappeso - il 9 - 3% obeso” : In Italia 1 milione e 300mila minori sono a rischio denutrizione, mentre il 30% circa è obeso o in sovrappeso, denuncia il Rapporto sulla povertà in Italia pubblicato dall’Istat a giugno 2018. Per invertire il trend negativo, Helpcode Italia Onlus e l’Ospedale Gaslini di Genova hanno lanciato la campagna congiunta “C’era una volta la cena” contro la malnutrizione infantile causata, in particolare, da abitudini alimentari scorrette e uno ...