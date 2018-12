Pedaggi autostrade | si va verso lo stop ai rincari

Autostrade - fonti Mit : "Verso stop aumento Pedaggi" : Verso una sterilizzazione degli aumenti dei pedaggi su una gran parte della rete autostradale. E' quanto riferiscono fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che evidenziano come si ...

Pedaggi autostrade - governo in ritardo anche sui rincari : il decreto arriverà a San Silvestro : Apparentemente non è cambiato nulla. Nonostante le bellicose dichiarazioni del governo dopo il crollo del Ponte Morandi, i Pedaggi autostradali rincareranno come ogni inizio anno e il decreto interministeriale che stabilirà di quanto arriverà solo il 31 dicembre, a poche ore dall’entrata in vigore delle nuove tariffe. Rispetto al passato, è cambiato però il numero dei protagonisti: a fine settembre il decreto Genova ha ...

Autostrade - aumento Pedaggi su A24 e A25/ Rincari del 19%? Proteste sindaci Lazio e Abruzzo contro Toninelli : Autostrade, aumento pedaggi su A24 e A25? Previsto rincaro del 19% dal primo gennaio, trattativa in corso e Proteste dei sindaci di Lazio e Abruzzo.

Autostrade : rischio rincari per i Pedaggi - nonostante il crollo del ponte di Genova : La decisione deve avere la firma di due ministeri, il Tesoro e i Trasporti, che decidono l’aumento dei prezzi dopo aver visionato i piani economico-finanziari delle societa concessionarie. Il governo Letta nel 2014 provò a bloccarli. Partirono decine di contenziosi in cui lo Stato uscì perdente per colpa di convenzioni-capestro

Autostrade - rischio rincari al casello Il giallo sull'aumento dei Pedaggi : Ennesimo balletto di rincari ai caselli autostradali a partire dal 1 gennaio oppure verranno «sterilizzati» come ha appena rilevato il ministero delle Infrastrutture guidato da Danilo Toninelli dopo ...