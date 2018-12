Pd | la scossa che dobbiamo dare a noi e all' Italia

huffingtonpost

(Di sabato 29 dicembre 2018) E' il 29 dicembre del 2018, è sabato mattina e tra un po' andrò a manifestare contro il governo giallo verde. No, non vado a manifestare contro il rischio fascista e razzista, e nemmeno contro l'oltraggio al Parlamento. Mi sono imposta di essere battaglia dal basso e dunque me ne sono andata in giro ieri a capire per cosa le persone oltre il nostro 18% scenderebbero in piazza, sono andata a fare domande un po' bizzarre, con mia madre al seguito, all'ingresso della metro Anagnina a Roma.La grande bocca che assorbe e sputa migliaia dalle periferie e dall' hinterland romano. Domande di cui sospettavo le risposte, ma volevo sentirmelo dire. "Signora io domani vado in piazza a protestare contro questo governo, cosa si aspetta lei dalla politica?" "Nulla, non mi aspetto nulla" "Cosa chiederebbe?" "Una Sanità migliore, non sto bene e non sono ricca, stare in attesa di ...