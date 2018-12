Liverpool super | ne fa 5 all' Arsenal

Liverpool-Manchester United - super papera di Alisson : Lingard ringrazia e gela Anfield [VIDEO] : Il portiere brasiliano non trattiene il cross di Lukaku e permette a Lingard di pareggiare il gol di Mané Brutto errore di Alisson Becker nel match tra Liverpool e Manchester United, il portiere brasiliano regala letteralmente il pari ai red devils commettendo una clamorosa papera. L’ex Roma non trattiene un innocuo cross di Lukaku, perdendo la palla e consegnandola sui piedi di Lingard che, da due passi, pareggia l’incontro ...

Liverpool Napoli - Salah superstar : numeri da big con i Reds - una sentenza ad Anfield : Restano i rimpianti al Napoli di Ancelotti, eliminato a pochi metri dal traguardo. Addio ottavi di Champions League per gli azzurri, ciliegina che mancava sulla torta preparata in una fase a gironi ad ...

L’orizzonte è la Superlega ma anche a Liverpool il sogno è lo scudetto : Le nostre colonne d’Ercole Liverpool. Finirà come finirà tra poche ore ad Anfield. Klopp ieri ha fatto capire che è nervoso, lo ha fatto capire quando ha ha cominciato a parlare di arbitri, quando ha detto che se tutto andrà come deve andare, se non ci saranno errori arbitrali, il Liverpool passerà il turno. anche Ancelotti è teso. Come non mai. Sa che stasera il suo Napoli si gioca tanto. Non sarà uno spartiacque, come ha detto lui in ...

Ranking Uefa : il Napoli supera il Liverpool - ora è 14esimo : Punti fondamentali per il futuro Buone notizie dal Ranking Uefa. La combinazione dei risultati di ieri sera porta il Napoli davanti al Liverpool nella classifica finalizzata alle ultime cinque stagioni, che determinerà le fasce per i sorteggi europei del prossimo anno. La sconfitta degli uomini di Klopp a Belgrado ferma il loro punteggio a 71.000, il pareggio del Napoli contro il Psg vale aggancio e sorpasso al 14esimo posto. In questo momento, ...