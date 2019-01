Farmaci anti età | esistono eccome | ecco quelli più validi

Farmaci - Garattini : col gelo occhio ad antipertensivi e vasodilatatori : Con il freddo alcune tipologie di pazienti devono fare particolare attenzione. “E’ il caso di chi è in terapia con Farmaci antipertensivi. Il grande freddo tende infatti a favorire una vasocostrizione, che fa salire la pressione. Il suggerimento per questi pazienti è quello di consultare il medico curante, che potrà valutare un eventuale aggiustamento del dosaggio di questi medicinali“. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute ...

Tisane dimagranti : fai da te - migliori in Farmacia e al supermercato - allo zenzero e limone - funzionano? : Dopo le feste natalizie, ci si sente sempre un po’ gonfi e, qualcuno anche ingrassato. Pranzi e cenoni non aiutano in questo periodo, ma se volete iniziare l’anno nuovo nel modo migliore, potreste farlo con una tisana dimagrante. In questo articolo vedremo alcune Tisane fai da te, e altre che potrete acquistare in farmacia o al supermercato. Infine, vedremo le loro reali funzioni e la più gettonata: zenzero e limone. Tisane dimagranti: quali ...

Farmaci : al Mondino di Pavia il primo anticorpo anti-emicrania : “Il Centro cefalee della Fondazione Mondino Istituto neurologico nazionale Irccs di Pavia è il primo in Lombardia e tra i primi in Italia ad avere somministrato erenumab, il primo farmaco appositamente studiato per prevenire l’emicrania cronica“: lo rende noto la Fondazione Mondino precisando che “la nuova terapia, che si è dimostrata efficace e ben tollerata negli studi clinici, è considerata dai clinici l’inizio ...

Farmaci : Ue estende indicazioni per anticancro al seno ribociclib : La Commissione europea ha approvato un’estensione di indicazione per ribociclib, un inibitore selettivo delle chinasi ciclina-dipendenti 4-6 (Cdk 4/6), che in aggiunta alla terapia ormonale nelle donne con tumore al seno avanzato Hr+/Her2- ha dimostrato di migliorare i risultati ottenuti con la sola terapia ormonale e di prolungare la sopravvivenza e rallentare la progressione della malattia. Il farmaco è ora approvato anche in ...

Krestina Pro : opinioni sullo spray anticaduta - come funziona - dove trovare in Farmacia e online : Soffrite di perdita di capelli e siete alla ricerca di un prodotto che possa risolvere il vostro problema? La soluzione potrebbe essere rappresentata da Krestina Pro, il nuovo e innovativo spray che vi aiuterà non solo a combattere la caduta dei vostri capelli ma anche a favorirne la ricrescita. Nel nostro articolo troverete tutte le informazioni utili sulla lozione, su come funziona e dove poterla acquistare in farmacia o online. Inoltre vi ...

Tumori : ecco il segreto dell’erba gatta - aiuterà a produrre Farmaci anticancro : L’erba gatta torna sotto la lente della scienza. Dopo gli studi che hanno permesso di scoprire l’origine del suo effetto inebriante – una sostanza chiamata nepetalattone, che manda in estasi i mici perché molto simile ai suoi feromoni – in una nuova ricerca pubblicata su ‘Nature Chemical Biology’ un team del John Innes Centre (Gb) è riuscito a capire come la pianta, nome latino Nepeta cataria, produce il ...

Truffa ai malati di sclerosi multipla : davanti ai giudici i reatini De Silvestri e il Farmacista Domenico Petrini : di Corso Viola RIETI - Per la procura si tratta di una maxi Truffa. Nella rete del gruppo erano finite decine di malati di sclerosi multipla, tutti disposti a pagare cifre dai 1.500 ai 4.000 euro pur ...

InstantSkin Beauty Repair : recensioni crema viso antirughe - come funziona - dove trovare in Farmacia e online : Siete alla ricerca di una crema viso per combattere l’invecchiamento della vostra pelle e le rughe? In questo articolo potreste trovare il prodotto adatto a voi. Abbiamo infatti deciso di parlarvi di InstantSkin Beauty Repair, una nuova e innovativa crema antirughe e anti-age con argirelina e acido ialuronico in grado di prevenire e contrastare le leggere linee di espressione sulla pelle. Vediamo quali sono le sue caratteristiche ...

Farmaci - boom di prescrizione di antidepressivi in Gran Bretagna dopo la vittoria della Brexit : Una pillolina per superare l’effetto Brexit. In Gran Bretagna la prescrizione di antidepressivi è aumentata dopo che il Regno Unito ha votato per uscire dall’Unione europea, in netto contrasto con il calo registrato nella prescrizione di altri medicinali. Lo suggerisce uno studio dei ricercatori del King’s College di Londra, convinti che si dovrebbe fare di più per rafforzare i servizi di salute mentale sulla scia di importanti ...

Farmacisti Fofi : per tutelare efficacia antibiotici contributo tutti : Roma, 19 nov., askanews, - tutelare l'efficacia degli antibiotici richiede il contributo di tutti. Lo ribadisce il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti, Andrea Mandelli a ...

Farmaci : i Nas sequestrano 111mila compresse e fiale anti-impotenza e calvizie : Oltre 2.000 pacchi postali intercettati contenenti Farmaci non dichiarati, con il conseguente sequestro di 4.000 confezioni e 111.000 di fiale e compresse di medicinali destinati al trattamento di disfunzioni erettili, calvizie e controllo del peso che ha avuto, come conseguenza, la successiva denuncia di 256 persone. E’ il risultato di una estesa campagna di controllo delle vendite on line effettuata dai Carabinieri dei Nas e, in ...

Prato - mix di Farmaci antidepressivi per far dimagrire : ginecologa sospesa : Prescriveva mix di farmaci per far dimagrire i propri pazienti. Per questo una ginecologa che lavora nella provincia di Prato è stata sospesa dalla professione per sei mesi. Le pasticche da assumere erano spesso antidepressivi con effetto stupefacente o psicotropo e sono pericolose, oltre che vietate, se usate per scopi dimagranti. I carabinieri del Nas di Firenze, che hanno iniziato l’indagine lo scorso gennaio, coordinati dal sostituto ...

I 30 anni della Farmacia Bonfanti di Marsala : Compie 30 anni la Farmacia Bonfanti di Via Trapani, a Marsala, creata dalla farmacista Sonia Bonfanti, appena laureata, che raccolse l'eredità del nonno, che aveva la Farmacia storica in Via XIX ...