Eder fa sognare l' Inter | Suning può comprare Messi

Eder : 'Suning un impero che fa sognare l'Inter - Zhang può prendere Messi' : Il doppio ex di Empoli-Inter, Eder , attaccante italo-brasiliano ora in forza ai cinesi del Jiangsu, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Empoli è come se fosse ancora casa mia. Nel 2006 quando lasciai il Brasile dovevo andare alla Fiorentina, ma scegliere quel club sarebbe diventata la decisione migliore della mia carriera. In ...