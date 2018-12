Calciomercato invernale 2019 | quando inizia e finisce? Date | programma e orari

Calciomercato invernale 2019 - le date di inizio e fine. Programma - calendario e guida : Si è deciso di tornare all’antico. In occasione dell’assemblea delle Lega di Serie A di cinque giorni fa, che ha visto la partecipazione di tutte e 20 le squadre della massima serie, la Lega ha approvato il prolungamento della finestra del Calciomercato invernale che inizialmente era stata ridotta e la cui scadenza era il 18 gennaio alle ore 20.00. Si è deciso infatti di prolungare il tutto al 31 gennaio su richiesta di molte società ...

Calciomercato invernale - chiusura posticipata al 31 gennaio : Calciomercato invernale chiusura posticipata – La Lega Serie A ha deliberato nell’assemblea odierna di chiedere alla Figc la proroga del Calciomercato invernale al 31 gennaio 2018 invece che al 18 come stabilito in precedenza. Leggi anche -> Le notizie di Calciomercato di Serie A News Calciomercato invernale chiusura posticipata Nella stessa assemblea nella quale la Lega […] L'articolo Calciomercato invernale, chiusura ...

Calciomercato - sì alla proroga : la finestra invernale chiude il 31 gennaio : La Lega Serie A fa retromarcia sulla finestra invernale del Calciomercato. La Confindustria del calcio italiano aveva infatti fissato le date per il mercato di riparazione tra il 3 e il 18 gennaio ...

Serie A - il Calciomercato invernale finirà il 31 gennaio : Come le altre leghe europee La Serie A ha adattato il calendario del calciomercato a quelle degli altri campionati europei. Il Consiglio di Lega che ha eletto Luigi De Siervo come nuovo amministratore delegato ha anche approvato la chiusura delle liste al 31 gennaio. Inizialmente lo stop era previsto per le 20 del 18 gennaio, prima della ripresa del campionato. La nuova data, invece, ha prolungato il periodo per chiudere le trattative portandolo ...

Calciomercato - c’è la proroga per la chiusura della sessione invernale : Come anticipato anche dal presidente della Figc Gabriele Gravina, la chiusura del Calciomercato invernale è stata prorogata al 31 gennaio. A deciderlo proprio l’Assemblea della Lega Calcio. Le porte del mercato riapriranno comunque il 3 gennaio, come previsto originariamente, ma le squadre avranno due settimane in più per portare a termine tutte le trattative del caso. Nella riunione, inoltre, Luigi De Siervo è stato nominato nuovo ...

Calciomercato - sì alla proroga : la finestra invernale chiude il 31 gennaio : La Lega Serie A fa retromarcia sulla finestra invernale del Calciomercato. La Confindustria del calcio italiano aveva infatti fissato le date per il mercato di riparazione tra il 3 e il 18 gennaio ...

Calciomercato invernale 2019 : quando inizia e quando finisce? Calendario - date - programma : Il Calciomercato invernale si allunga, la finestra di gennaio non chiuderà con anticipo come invece era stato deciso pochi mesi fa. Oggi l’assemblea della Lega di Serie A, che ha eletto Luigi De Siervo come amministratore delegato, ha deciso che il termine fissato al 18 gennaio (ore 20.00) non andava più bene, l’intento era quello di chiudere le operazioni prima della ripresa della Serie A come era accaduto in estate ma le società ...

Calciomercato invernale 2019 - cambiano le date : decisione a sorpresa della Lega di Serie A : La Lega ha deciso di cambiare la data di chiusura del Calciomercato invernale 2019, cioè la prossima finestra di trasferimenti A poche ore dal Calciomercato invernale 2019, cambia la data di chiusura. Il fatidico gong non sarà più il 18 gennaio, ma verrà prolungata fino al 31. Una decisione a sorpresa, arrivata nel corso dell’Assemblea avvenuta oggi a Milano, dove i presidenti hanno convenuto di allungare la sessione, accorciata per ...

Il Calciomercato invernale chiuderà il 31 gennaio : Arriva un'altra notizia dall'assemblea della Lega di Serie A, oltre all'elezione di Luigi De Siervo come amministratore delegato: il calciomercato invernale chiuderà il 31 gennaio. È stata quindi ...

Calciomercato Genoa - arriva il primo colpo della sessione invernale : i dettagli : Calciomercato Genoa, il presidente Preziosi sta per chiudere il primo colpo della sessione invernale che inizierà il 3 gennaio Calciomercato Genoa, il club del presidente Preziosi si appresta a confezionare il primo acquisto della sessione invernale che avrà inizio il 3 gennaio prossimo. Il portiere della Chapecoense Jandrei, sarebbe già in viaggio per l’Italia assieme al suo agente per firmare il nuovo accordo che lo legherà al ...

Calciomercato invernale 2019 - date e calendario : quando inizia e quando finisce? Possibile chiusura al 18 gennaio! : La finestra Invernale di Calciomercato dovrebbe durare dal 3 al 18 gennaio, ma il condizionale è d’obbligo perché l’Assemblea della Lega Calcio potrebbe cambiare nuovamente le date. La sessione accorciata non sembra avere convinto le varie società, quest’estate le trattative si erano concluse il 17 agosto (cioè prima dell’inizio del campionato) e lo stesso film dovrebbe ripetersi a gennaio con il termine fissato al 18 ...

Sessione di Calciomercato invernale prolungata? Marotta “possibilista” sulla modifica : L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter e consigliere federale Beppe Marotta, ha parlato della possibile modifica alla Sessione di calciomercato sulla proroga della chiusura del mercato invernale alla fine di gennaio, anziché al 18 come attualmente previsto, ”si rimette all’assemblea di Lega serie A in programma giovedì”. Lo ha detto il neo amministratore delegato dell’area sport ...

Calciomercato invernale – Cosa ne pensano gli italiani? Da Modric a Pogba - passando per Ibra e Piatek : l’indagine di William Hill : Il punto di William Hill sul Calciomercato invernale: Modric all’Inter, Pogba alla Juve e Piatek al Napoli? Gli italiani scettici nei confronti delle indiscrezioni sugli imminenti acquisti dei club di Serie A e non credono ai grandi ritorni di fiamma La fine dell’anno si avvicina e per il mondo del calcio arriva il momento di tirare le somme della prima metà del campionato. Con la Serie A ormai a un passo dal giro di boa che porterà le ...

Il punto di William Hill sul Calciomercato invernale : Modric all’Inter - Pogba alla Juve e Piatek al Napoli? Gli italiani dicono no : Gli italiani, interrogati da William Hill in merito alle possibili operazioni di gennaio, sembrano mostrare una diffusa diffidenza nei confronti delle indiscrezioni che hanno il mercato come protagonista. Per mancanza di fiducia nel potere contrattuale dei club o per non illudersi dell’arrivo di nomi altisonanti alla propria squadra del cuore, una consistente fetta di tifosi preferisce non fare affidamento su notizie non confermate. Basti ...