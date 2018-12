al presente che si resiste Addio a Francesco Berti | partigiano

Questo fotografo combina immagini storiche con fotografie del presente... il risultato è un viaggio nel tempo! : La serie fotografica Ghost of History realizza immagini storiche unite a fotografie recenti, con l'obiettivo di dimostrare che il passato non è poi così lontano e che il mondo è a malapena cambiato . ...

Milan - sentenza Uefa : il club annuncia che presenterà ricorso : ... CFCB, , esprime disappunto e comunica che avvierà procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna". Con questo stringato comunicato il club rossonero informa che presenterà ...

Pallamano - storico ai Mondiali femminili : sarà presente anche la transessuale Hannah Mouncey : I prossimi Mondiali femminili di Pallamano avranno una nuova storia da raccontare: quella di Hannah Mouncey. In realtà, fino a pochi anni fa, avremmo dovuto chiamarla, anzi chiamarlo, Callum Mouncey: stiamo infatti parlando di una persona che ha cambiato sesso, che dopo aver disputato i Mondiali 2013 come uomo disputerà quelli del 2019 come donna. Quella di Mouncey è una storia che potrebbe somigliare a quella di tante persone che passano ...

Cena in famiglia per Belen Rodriguez : presente anche Gustavo Rodriguez dopo il ricovero di giorni fa. Leggi per saperne di più : Belen Rodriguez si è riunita con amici e parenti per una grande Cena prenatalizia. Alla serata c’erano il figlio Santiago, i fratelli Cecilia e Jeremias, Ignazio Moser, mamma Veronica Cozzani e i principali collaboratori. La... L'articolo Cena in famiglia per Belen Rodriguez: presente anche Gustavo Rodriguez dopo il ricovero di giorni fa. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

I "nuovi sordi" che ascoltano il presente che cambia : ... situazione presente in bambini che giungono in età superiore ai 6-7 anni da parti del mondo economicamente svantaggiate. Alla luce di questa situazione sarebbero necessarie strutture riabilitative ...

Telethon - ‘presente’ : parte raccolta fondi per la ricerca su malattie genetiche rare : La Fondazione Telethon dà il via oggi, sabato 15 dicembre, alla sua 29esima campagna nazionale di raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare, con la consueta diretta tv sui canali Rai, ma non solo. “In Italia sono ancora troppe le persone che convivono con patologie rare incurabili e noi facciamo il nostro meglio per andare incontro a queste persone, con i tempi compatibili della scienza. Mettiamo a loro disposizione una vasta ...

Heidegger e i Quaderni neri - fondamentali per capire il Novecento. E forse anche il presente : Seguita la meritevolissima opera dell’editore Bompiani nella pubblicazione dei tanto discussi Quaderni neri di Martin Heidegger. Nell’ultimo volume pubblicato, che raccoglie le “Note I-V” redatte tra il 1942 e il 1948, vi è – com’era da aspettarsi – tutta una serie di sviluppi, che sono interessanti non solo per lo studioso specialista e attento alle evoluzioni della Heidegger-Forschung, ma anche per lo ...

Casa Artusi torna in tv a Geo e presenterà anche il celebre Panettone Marietta : Dulcis in fundo, visto che il Natale è alle porte, Brigliadori preparerà anche il celebre Panettone Marietta, seguendo la ricetta originale: la numero 604 de 'La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar ...

Sci alpino - martedì in programma il Galà di fine anno delle Fiamme Gialle : presente anche Sofia Goggia : Sofia Goggia al Galà di fine anno delle Fiamme Gialle. Premi per Manuela Moelgg, Guadagnini, Vinatzer e Giacomel L’appuntamento è per martedì 11 dicembre alle ore 16 al Salone d’Onore del Coni, a Roma e ci sarà, tra gli altri, anche Sofia Goggia, come stella di un parterre ricco di campioni. Alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Presidente del CIP, Luca Pancalli e dell’Assessore allo Sport, Politiche ...

«La Douleur» : il trailer del film che rappresenterà la Francia agli Oscar : La DoleaurLa DoleaurLa DoleaurLa DoleaurLa DoleaurLa DoleaurLa DoleaurLa DoleaurLa DoleaurIl dolore di Marguerite, la donna che cerca giorno e notte di avere notizie su suo marito Robert e che, nel frattempo, si crogiola nella colpa di una relazione clandestina che potrebbe portarla alla pazzia. La Doleur, il nuovo film di Emmanuel Finkiel, già assistente di Godard e Kieslowski, traspone il romanzo autobiografico della Duras, autrice di classici ...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Gregorio Paltrinieri risponde presente nei 1500 sl - Thomas Ceccon che record nei 200 misti! Pellegrini doppietta : Pomeriggio di finali nella seconda ed ultima giornata dei Campionati italiani di Nuoto in vasca corta a Riccione. L’impianto romagnolo, coma da tradizione, è stato teatro delle sfide in piscina dei nostri portacolori, che sono prossimi a volare in Cina, per la precisione ad Hangzhou, dove dal’11 al 16 dicembre si disputeranno i Mondiali 2018 nella piscina da 25 metri. Si poteva intuire e così è stato: Thomas Ceccon nuovo primatista ...

Lega - presente anche Marotta al Consiglio informale di oggi : L’ex amministratore deLegato della Juventus Giuseppe Marotta ha preso parte ad un Consiglio di Lega informale. Di ritorno dal suo viaggio in Cina, dove ha incontrato la famiglia Zhang, proprietaria dell’Inter, il futuro dirigente nerazzurro ha partecipato ad un pranzo di lavoro insieme al presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè e ad alcuni consiglieri tra i quali l’amministratore deLegato dell’Udinese Stefano ...