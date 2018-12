West Papua Scossa di magnitudo 5 8 | panico tra la popolazione

Indonesia - scossa di 5.8 nel West Papua : 06.27 Una scossa di magnitudo 5.8 ha colpito il West Papua, provincia orientale dell'Indonesia, provocando panico tra la popolazione,a una settimana di distanza dallo tsunami che ha ucciso centinaia di persone nell'arcipelago. Lo ha rilevato l'Istituto di Geofisica degli Usa. Per le autorità Indonesiana la scossa era di magnitudo 6.1, ma non avrebbe il potenziale per sviluppare uno tsunami. Non ci sono segnalazioni di vittime o danni.