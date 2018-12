Stato d'emergenza in 9 Comuni etnei

: Abbiamo convocato un Consiglio dei Ministri per domani pomeriggio per decretare lo stato di emergenza e ho già sent… - matteosalvinimi : Abbiamo convocato un Consiglio dei Ministri per domani pomeriggio per decretare lo stato di emergenza e ho già sent… - GiuseppeConteIT : Il Governo ha dato risposta immediata per #Catania: deliberato in Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e st… - GiuliaGrilloM5S : Oggi sono a #ZafferanaEtnea, uno dei paesi colpiti dal terremoto, con @luigidimaio. Domani il Governo dichiarerà lo… -

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera allod'per novedel Catanese colpiti dal terremoto, conseguente a un'eruzione dell' Etna, lo scorso 26 dicembre. Il provvedimento durerà per 12 mesi e -si legge in una nota della Presidenza del Consiglio- riguarderà idi Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant' Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea. Dal governo è arrivato anche lo stanziamento di 10 milioni per i primi interventi nelle zone colpite.(Di venerdì 28 dicembre 2018)