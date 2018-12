Rivalutazione pensioni 2019 | aumenti | importi e tutte le tabelle

Il Governo proroga il blocco della Rivalutazione delle pensioni in versione 'soft'. Verso taglio degli assegni "d'oro" da 100mila euro in su : proroga del blocco dell'adeguamento delle pensioni, sulla falsariga del 'meccanismo Letta' ma in versione "molto più morbida". E' una delle misure che il Governo dovrebbe introdurre in manovra al Senato. L'indicizzazione resterebbe piena (100%) per gli assegni fino a 3 volte il minimo (circa 1.500 euro), per passare all'85% su quelli tra 3 e 4 volte il minimo, all'80% su quelli tra 4 e 5 volte, al 60% tra 5 e 6 volte e al 50% per gli ...