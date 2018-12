Petrolio | chiude in rialzo a 45 | 3 dlr

Petrolio chiude in forte rialzo - +8 - 7% a New York sopra 46 dollari : I prezzi del Petrolio Usa rimbalzano, dopo essere scesi ai minimi dal 2017, per il timore di un rallentamento dell'economia globale e quindi di un indebolimento della domanda.

Petrolio : tonfo a Ny - chiude a -7 - 3% : NEW YORK, 18 DIC - tonfo del Petrolio a New York. Le quotazioni chiudono in calo del 7,30% a 46,24 dollari al barile.

Petrolio : tonfo a Ny - chiude a -7 - 3% : ANSA, - NEW YORK, 18 DIC - tonfo del Petrolio a New York. Le quotazioni chiudono in calo del 7,30% a 46,24 dollari al barile. 18 dicembre 2018

Petrolio chiude a Ny a 49 - 8 dollari : ANSA, - NEW YORK, 17 DIC - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni il 2,51% a 49,88 dollari al barile.

Europa in rosso per i timori sulla crescita - Milano -0 - 72%. Usa - il Petrolio chiude a -2 - 6% : ... penalizzati appunto dai timori sulla crescita cinese e su conseguenti potenziali ricadute sull'economia globale e sul fronte commerciale. Pirelli ha così ceduto il 2,63%, Brembo il 2,22%, Cnh ...

Petrolio : chiude in netto calo a Ny : NEW YORK, 6 DIC - Chiusura in netto calo per il Petrolio a New York, dopo la fumata nera alla riunione dell'Opec sul taglio alla produzione. Il greggio si e' attestato a 51,06 dollari , -3,46%, , ...

Il calo del Petrolio e l'arresto di lady Huawei affondano le borse : Milano chiude in profondo rosso - male tutte le europee : borse europee sotto pressione nel finale, con Milano (-3,45%) che insieme a Parigi, Londra e Francoforte cede oltre il 3%: Londra cede il 3,58%, Francoforte il 3,48% e Parigi il 3,32%. Gli indici Usa lasciano sul campo il 2,7% (Dow Jones) e l'1,9% (Nasdaq) dopo la pausa della vigilia per i funerali dell'ex-presidente George Bush senior e con dati macroeconomici in parte inferiori e in parte migliori rispetto alle stime degli analisti. l'arresto ...

Petrolio chiude a 55 - 67 dollari - -7 - 1% - : ANSA, - ROMA, 13 NOV - Il Petrolio ha chiuso in calo del 7,12% a New York a 55,67 dollari al barile, segnando un nuovo minimo dal dicembre 2017. A pesare è il taglio delle stime Opec per il 2019, che ...

Petrolio chiude in calo a 59 - 9 dollari : ANSA, - NEW YORK, 12 NOV - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,32% a 59,93 dollari al barile.

Petrolio : chiude in calo a Ny : Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,76% a 60,19 dollari al barile. Il greggio archivia così la 10ma seduta conse...

Petrolio : chiude in calo a Ny : NEW YORK, 8 NOV - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,65% a 60,67 dollari al barile. Un calo con il quale il greggio entra nel 'bear market, il mercato orso: dai ...