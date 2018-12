Daniela Martani contro Matteo Salvini ' È un maiale Dovrebbe farsi le analisi

Daniela Martani - ciclone vegano : “Salvini mangia troppa carne - sta diventando un maiale. E’ quasi obeso - controlli i trigliceridi. A Capodanno meglio un menù vegan” : Daniela Martani è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”; condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00. La Martani ha dato un consiglio per il menu vegano di Capodanno: “Basta con il cotechino e lo zampone, si parla della zampa di un maiale tagliata a pezzi. Da abbinare alle lenticchie, propongo il cotechino vegano. Con le lenticchie si ...

La pasionaria veg Daniela Martani : “Ho scritto a Fedez e Chiara Ferragni perché pubblicizzano pellicce - lui mi ha risposto in privato e…” : Daniela Martani è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. La pasionaria veg ha di recente salvato cinque cani a Napoli: “C’erano questi cinque cani legati a catena davanti alla porta di casa situata al piano terra. Mi sono introdotta in questa via e li ho visti, ho chiesto ...

Daniela Martani : “Dieta vegana obbligatoria per tutti. Giulia De Lellis? L’ho attaccata perché indossa pellicce vere - ormai lo fanno solo gli sfigati : “Dieta vegana obbligatoria? Sì, per tutti. Carne bandita. ormai tutti sanno che gli allevamenti intensivi stanno distruggendo il pianeta”. Ecco il primo punto che Daniela Martani ha in mente di mettere in pratica quando sarà presidente. La pasionaria veg ha confermato infatti la sua adesione ad un nuovo progetto politico: “Ho dato la mia adesione all’alleanza popolare ecologica, APE. ormai da quando i verdi e il movimento ...

La pasionaria Daniela Martani scende in politica : “Subito un progetto di legge per vietare le pellicce” : “La crisi dell’ambientalismo ci pone di fronte alla sfida di riportare l’ecologismo al centro del dibattito politico. L’accresciuta sensibilità sociale alle tematiche sulla tutela degli animali e sulla salvaguardia dell’ambiente hanno assunto un consistente peso nell’opinione pubblica. Serve un soggetto verde per una ripartenza forte e nuova”: lo dichiara in una nota Daniela Martani che annuncia la sua adesione ad Alleanza Popolare Ecologista ...

Daniela Martani contro Giulia De Lellis : “Minorata che indossi pellicce” : Che Daniela Martani, l’ex pasionaria di Alitalia, ex concorrente del GF9, attuale paladina delle lotte vegane e animaliste, non le mandi a dire, lo avevamo capito. In queste ore la sua ira funesta si è scagliata contro l’influencer prezzemolina Giulia De Lellis, rea di indossare e promuovere, sul suo account Instagram, le pellicce di un particolare brand. La Martani ha usato proprio Instagram, un canale gossip, per farle arrivare un ...

Giulia De Lellis - accuse dall'ex gieffina Daniela Martani : 'Mi ha minacciata - è cattiva' : Non c'è pace per la bella Giulia De Lellis, la quale continua ad essere al centro dei riflettori mediatici non soltanto per la sua neonata storia d'amore con il cantante Irama, ma anche per delle accuse che in queste ore le sono state mosse da parte dell'ex gieffina Daniela Martani, la quale sui social ha puntato il dito contro l'ex protagonista di Uomini e donne, accusandola di aver indossato delle pellicce. Successivamente ha dichiarato di ...

Daniela Martani contro Giulia De Lellis : "Indossare pellicce è da peracottare" : Qualche tempo fa aveva preso di mira Serena Grandi, adesso Daniela Martani, entrata anni fa nella casa del Grande Fratello nip come la pasionaria di Alitalia, si è scagliata contro Giulia De Lellis e le sue pellicce.Ha scritto la Martani su Instagram: Dovete fare arrivare un messaggio a quella minus habens di Giulia De Lellis. Mi dispiace anche nominarla, mi dà proprio un fastidio fisico. Io non la sopporto. Ecco di cosa è colpevole l'ex ...

Caccia - Daniela Martani risponde alla videolettera di Riccardo Bocca : Caccia, Daniela Martani risponde alla videolettera di Riccardo Bocca “Non cambierò mai idea sui Cacciatori”, dice l'animalista e veganista alla quale l’ideatore e conduttore di Hashtag24 aveva rivolto l’invito a riflettere sui toni spesso usati nei confronti di chi pratica l’arte venatoria Parole chiave: ...