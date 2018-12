Chievo | Di Carlo ritrova Birsa | lo sloveno pronto a subentrare a gara in corso

calcioweb.eu

: #Chievo, #DiCarlo ritrova #Birsa: lo sloveno pronto a subentrare a gara in corso - CalcioWeb : #Chievo, #DiCarlo ritrova #Birsa: lo sloveno pronto a subentrare a gara in corso - fantagazzetta : Chievo, Di Carlo: 'Dopo Genova ho visto i miei arrabbiati. Jaroszynski da valutare, OK Birsa'… - larenait : #Verona partita dell'anno per il #ChievoVerona La strategia di Mimmo Di Carlo -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Con Diin panchina, ilha ricominciato ad essere una squadra compatta che non concede molto agli avversari. In più sono arrivati diversi risultati positivi contro squadre del calibro di Napoli, Inter e Lazio. A mancare è la vittoria, che i clivensi devono assolutamentere nelladi domani contro il Frosinone per conservare qualche residua chance di salvezza. Dopo tre giorni di lavoro differenziato a causa della contusione al piede, Valtertorna a disposizione ma quasi sicuramente non sarà in campo dal primo minuto. Sulla trequarti, quindi, conferma per Giaccherini, che agirà alle spalle di Pellissier e Meggiorini.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, Di: loinsembra essere il ...