You | l’amore ai tempi dello stalking

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Youdal punto di vista di uno stalker. Bastano queste poche parole per descrivere la trama di You, nuova serie americana distribuita da Netflix a partire da mercoledì 26 dicembre 2018. Trasmessa dall’americana Lifetime lo scorso settembre, la storia è un adattamento del romanzo Tu di Caroline Kepnes ed ha come protagonisti principali Penn Badgley (il Dan Humphrey di Gossip Girl) ed Elizabeth Lail.Al centro della scena troviamo il manager di una libreria Joe Goldberg (Penn Badgley), un giovane ragazzo completamente assorto nel suo lavoro ma in attesa di trovare la compagna della sua vita. L’incontro inaspettato con Beck (Elizabeth Lail), una scrittrice alla perenne ricerca della sua svolta professionale, cambia in maniera drastica la vita di Joe: l’attrazione si trasforma ben presto in una vera e propria ossessione e l’uomo, tramite i social network utilizzati in ...