Tristezza e depressione a Natale | colpa dell' effetto Grinch

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Con l'arrivoe festività natalizie, giunge anche il momento in cui, con l'approssimarsia fine'anno, si cominciano a trarre bilanci sulla propria vita e a guardare ai progetti per il futuro. Soprattutto, al contrario di quanto si possa pensare, non per tutti questo è un periodo di serenità e felicità, anzi, può essere addirittura causa die malumore.Maurizio Pompili, professore di psichiatria, nonché direttorea scuola di specializzazione in psichiatria all'Università La Sapienza di Roma e del Servizio per la Prevenzione del suicidio'azienda ospedaliero-universitaria S. Andrea, ha spiegato quali sono le cause e le persone più colpite da questo disturbo che viene anche definito...