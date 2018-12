Nel 2018 più utenti Android sono passati ad iPhone

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Federico Pellegrino secondo Nelle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Balla coi lupi - Tv8/ Streaming video del film con Kevin Costner e Mary McDonNell - oggi - 26 dicembre 2018 - : Balla Coi lupi, la trama e il cast del film in onda su TV8 oggi, mercoledì 26 dicembre 2018 con Kevin Costner e Mary McDonnell.

Che cos'è successo Nel 2018 : Un sermone obamiano rilancia l'avventura politica di Oprah Winfrey La presentatrice si è trovata cucita addosso una candidatura per acclamazione popolare dopo il suo discorso per il premio Cecil B. ...

Necrologio sportivo : tutti i campioni che ci hanno lasciato Nel 2018 : Come vuole il corso naturale delle cose, anche nel 2018 tanti campioni sportivi ci hanno lasciato, alcuni per cause naturali, altri in tragici incidenti. Ricordiamoli tutti in questo Necrologio sportivo dell’anno. 1º gennaio Gert Brauer, calciatore tedesco orientale (n. 1955) Hannu Rantakari, ginnasta finlandese (n. 1939) 2 gennaio Alan Deakin, calciatore inglese (n. 1941) Michael Pfeiffer, calciatore tedesco (n. 1925) 4 ...

Il gruppo Huawei vende 200 milioni di smartphone Nel 2018 - e scalza Apple dal secondo posto : Continua a volare, il gruppo Huawei. Nonostante le difficoltà recenti partite dal continente americano, il gruppo cinese pare inarrestabile L'articolo Il gruppo Huawei vende 200 milioni di smartphone nel 2018, e scalza Apple dal secondo posto proviene da TuttoAndroid.

Ascolti TV | Martedì 25 dicembre 2018. Biancaneve 21.4% - Miracolo Nella 34° Strada 10.9% - Unici 6.2% - Up e Down 4.8% : Biancaneve e i sette Nani Su Rai1 Biancaneve e i sette Nani ha conquistato 4.644.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 Miracolo nella 34° Strada ha raccolto davanti al video 2.091.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Unici ha interessato 1.226.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Up e Down ha catturato l’attenzione di 957.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Una Notte al Museo ha raccolto davanti al video ...

Gli YouTuber più ricchi del mondo Nel 2018 : un business da 180 milioni di dollari : Chi sono gli YouTuber più ricchi del mondo per il 2018? A dircelo è l'annuale classifica di Forbes dedicata ai nuovi milionari. Ebbene si, per una fetta molto esigua di giovani fare lo YouTuber è ...

Vela - Sydney-Hobart 2018 : Comanche guida davanti a Wild Oats XI Nelle prime battute : Oggi ha preso il via la 74esima edizione della Sydney-Hobart, una delle regate veliche oceaniche più importanti e complesse del calendario. La gara è cominciata come di consueto alle ore 13.00 del giorno di Santo Stefano (alle ore 3.00 della notte in Italia) dal porto di Sydney e si concluderà ad Hobart dopo un percorso di 628 miglia nautiche(più di 1100 chilometri) in cui la flotta si dirigerà dal sud-est dell’Australia verso l’isola-Stato ...

2018 - l’anno delle mamme regine Nello sport : Mara - Serena - Martina e le altre : Serena WilliamsMarit BjoergenMartina ValcepinaElisa Di FranciscaMara NavarriaSerena OrtolaniTania Cagnotto e Francesca DallapèFino a qualche anno bastavano le dita di una mano per contarle, poi ne sono servite due e adesso si arriva anche a quattro. Le atlete che tornano a fare sport dopo essere diventate mamme sono sempre di più. In Italia ci sono i nomi storici di Josefa Idem, più vincente da mamma che prima, e Valentina Vezzali. Non sono più ...

Equitazione - FEI World Cup Mechelen 2018 : il circuito si sposta in Belgio Nell’ultima gara dell’anno solare : Pausa natalizia brevissima per la FEI World Cup di Equitazione, che dopo le emozioni dell’Olympia di Londra vedrà il circuito spostarsi in quel di Mechelen, in Belgio, per l’ultima tappa del 2018. Fitto come sempre il programma, che vedrà disputarsi molte gare a partire da domani (26 dicembre), per un Santo Stefano all’insegna del mondo dei cavalli, per concludersi poi domenica 30 dicembre con le gare più importanti, che ...

Città più tecnologiche del 2018. Al top Tokyo - bene le europee. Nessuna italiana Nella top ten : Qui l'industria cinematografica ha un peso enorme nell'economia della Città. Gran parte degli abitanti lavorano direttamente o indirettamente nel settore del cinema e della musica, ma LA ha ...