Manovra allo sprint | le opposizioni protestano e chiedono chiarimenti

Dallo streaming al no 5 stelle alla web tv per la Manovra : No alla web tv, così come richiesto dalle opposizioni, per la trasmissione dei lavori della Commissione Bilancio della Camera dove la manovra è approdata per la terza lettura. "Si tratta di una richiesta fuori dal regolamento quando la commissione è in sede referente", è stata la motivazione dei 5 stelle, solo gruppo a opporsi. Decisione destinata a far discutere proprio perché arriva dal gruppo parlamentare ...

La Manovra suona l'assalto a spiagge e centri storici - il vero tesoretto del governo giallo verde : spiagge, litorali e centri storici, cioè la vera ricchezza italiana, sotto attacco. Limoni da spremere per far cassa e finanziare reddito di cittadinanza e pensioni. Nelle 190 pagine del ...

Manovra - Di Maio esulta : “Reddito di cittadinanza a marzo e pensioni minime a febbraio. Ditelo allo zio che vota Pd o FI” : “Stanotte ero in Senato dove è passata la Manovra del popolo. Viene massacrata da coloro che in tutti questi anni ci hanno tolto diritti. Ma sono orgoglioso che da marzo parte il reddito di cittadinanza, da febbraio-marzo parte quota 100, da febbraio-marzo partiranno le pensioni minime – pensioni di cittadinanza – e le pensioni di invalidità che si alzano a 780 euro. Queste sono le cose che ci devono rendere orgogliosi. Come i ...

Manovra - non solo la stangata sull'auto : spuntano altre due maxi-tasse - la rapina del governo gialloverde : Tra le varie misure contenute nel maxiemendamento alla Manovra, approdato ieri al Senato, ce ne sono alcune che prevedono un aumento dell' imposizione fiscale per certe categorie di soggetti. Una ...

L'eterno rinvio della Manovra e i medici già pronti allo sciopero : A cena, la testa già in un fine settimana che sa di feste, prestate però un po' di attenzione alla micidiale operazione anticostituzionale e antipolitica che sta avvenendo, in queste ore, in Parlamento. Per la precisione l'operazione è avvenuta tutta fuori dal Parlamento, mentre le due aule sono il

Manovra : sospesi i lavori in attesa del maxiemendamento. Giallo sui tempi : L’Aula del Senato ha sospeso i propri lavori - inizialmente fino alle 16, poi lo stand by è proseguito per la convocazione dei Capigruppo, al momento ancora riuniti - in attesa del...

La Manovra gialloverde bastona la classe dirigente che ora è sul piede di guerra. Chi guadagna e chi perde davvero : Lo chiarisce bene il presidente Giorgio Ambrogioni : "I dirigenti e le alte professionalità si sentono traditi da questa manovra". Dentro l'organizzazione che lui rappresenta, la Cida , si muovono ...

Perché i vescovi criticano la Manovra gialloverde : ..., verrebbero penalizzate fortemente tutte le attività di volontariato, di assistenza sociale, di presenza nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e anche del mondo socio-sanitario'. Lo dichiara il ...

Manovra - tutte le novità ma c'è il giallo Tari in bolletta | Iva 'sterilizzata' nel 2019 ma aumenti nel 2020 e 2021 : L'emendamento della Lega è finito nell'occhio del ciclone per le proteste delle associazioni dei consumatori. La proposta, con prima firma del capogruppo dei senatori del Carroccio, Massimiliano Romeo,...

Manovra - tutte le novità ma c'è il giallo Tari - A luglio verifica per sblocco 2 miliardi congelati : Il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni e il taglio di quelle d'oro, la web tax, il rinvio di assunzioni nelle P.A.. Sono i capitoli che hanno consentito di sciogliere il nodo della ...

La vittoria dei mediatori sulla Manovra gialloverde e le proteste in Ungheria : Vincono, forse, i mediatori, che hanno portato a Bruxelles l'impegno personale per chiudere almeno il primo tempo della partita sui conti italiani. Tria è arrivato al traguardo e perde il suo più stretto collaboratore, il capo di gabinetto Garofoli, impoverendo di conoscenze tecniche tutta la sua ma

Manovra - il favore del governo ai gestori dei lidi : tutto fermo fino al 2024. Settore da 15 miliardi paga allo Stato 103 milioni : Gli imprenditori balneari possono tirare un sospiro di sollievo, un altro. Perché l’accordo raggiunto in Senato su un emendamento (della Lega) da inserire nella legge di Bilancio consente di rinviare di altri 15 anni l’applicazione per il comparto balneare della direttiva Bolkestein. La norma europa, altrimenti, obbligherebbe lo Stato a mettere a gara le concessioni per le spiagge invece che affidarle sempre agli stessi. Di certo una buona ...

'Missione compiuta' - così Moscovici sulla Manovra gialloverde - : Bruxelles, 19 dic., askanews, - 'Il bilancio italiano è ora molto più realistico, vicino alle regole, e c'è stata una modifica considerevole: è quello che volevo come commissario. Missione compiuta'. ...

La Manovra Beautiful del governo gialloverde : Il direttore del Foglio Claudio Cerasa è stato ospite di Tagadà su La7. Ecco il video dell'“intervista per immagini” con Tiziana Panella sulla trattativa con l'Europa e lo spazio lasciato vuoto dall'opposizione. La manovra arriverà entro il fine settimana, sembra un po' un gioco dell'oca, dice