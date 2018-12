Come viaggeranno sui bus e con quali sconti da gennaio gli over 75 residenti

cuneocronaca

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Dal 1°2019, per i cittadini che hanno 75 anni e oltre , nati non dopo il 31 dicembre 1944, ,nel Comune di Cuneo, entrano in vigore i nuovi abbonamenti annuali a tariffe agevolate ...