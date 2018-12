Capodanno con Angelo Pintus

Oroscopo incontri amorosi nel weekend prima di Capodanno : Capricorno innamorato : L'Oroscopo degli incontri amorosi dedicato al weekend precedente il Capodanno è magico e ricco di eventi. Gli astri sono in gran fermento e si prodigano per chiudere l'anno in bellezza, elargendo ricchi doni a ciascun segno dello Zodiaco. Allora come sono le previsioni astrologiche per l'ultimo fine settimana di dicembre? Le effemeridi promettono bene per la Bilancia, il Capricorno e i Pesci, che partono alla conquista dell'amore con energia e ...

La settimana di Capodanno a Bologna con Dancin'bo : ... nella rivisitazione del Balletto di Milano - dei teatri cittadini e delle tante realtà che offrono spettacoli dedicati alle diverse tipologie di pubblico, musica e spazi per ballare. Come di ...

Dieta/ Abbuffate di Capodanno in arrivo? Con i rimedi naturali a tavola addio a digiuni e sacrifici : Dieta, Abbuffate di Capodanno? Con i rimedi naturali a tavola addio a digiuni e sacrifici, ecco come fare per non appesantirsi

Daniele Silvestri a Pescara per Capodanno e cambio location per il concerto di J-Ax : Ufficializzato Daniele Silvestri a Pescara per il concerto di Capodanno in piazza. Organizzato dall’Assessorato al Turismo e Grandi eventi del Comune di Pescara, l’evento si terrà in Piazza della Rinascita (Piazza Salotto) il giorno martedì 1 gennaio 2019. L’artista si esibirà in un live durante la seconda serata di musica nella città di Pescara dopo la notte di transizione tra l’ultimo giorno dell’anno e il primo di quello successivo in ...

L’anno che verrà : tutti gli ospiti del Capodanno di Rai1 con Amadeus : Jalisse Amadeus è pronto per brindare a L’anno che verrà. In diretta su Rai 1 da Piazza Vittorio Veneto a Matera, capitale europea 2019 della cultura, il conduttore di Ravenna festeggerà l’arrivo del nuovo anno con tantissimi artisti ed avrà al suo fianco il comico Sergio Friscia e la ballerina Samanta Togni. A partire dalle 21.00 di lunedì 31 dicembre, il pubblico assisterà ad uno show chiamato a regalare musica, divertimento, allegria ed ...

Codacons : “Vietare i botti di Capodanno in tutti i Comuni d’Italia” : “Vietare i botti di Capodanno in tutti i Comuni d’Italia“: lo chiede il Codacons, che diffida gli oltre 400 sindaci calabresi a disporre il divieto sul proprio territorio ai fuochi d’artificio in occasione dell’ultimo dell’anno. “Non si tratta, infatti, solo di una primitiva e pericolosa usanza, che ogni anno provoca centinaia di feriti, anche gravi, ma anche di una pseudomoda che, anche a prescindere dagli incidenti, ...

MOLFETTA. ORDINANZA CONTRO I BOTTI : ANCHE A Capodanno MULTE FINO A 150 EURO : L'ORDINANZA vieta l'utilizzo di fuochi pirotecnici 'ad effetto esplodente benché in libera vendita, su tutto il territorio comunale', fatta eccezione per gli spettacoli autorizzati tenuti da ...

A Laigueglia il Capodanno si festeggia con il Veglionissimo : Il Comune di Laigueglia ripropone per i festeggiamenti di fine anno 2018 il Veglionissimo sotto le stelle, visto il successo e la grande partecipazione degli anni scorsi. L'appuntamento sarà dunque il ...

Meteo Capodanno : lisciata artica - freddo con possibili deboli piogge : Meteo Capodanno - Passato il Natale, l'attenzione si focalizza sul Meteo di Capodanno, ovvero per la giornata e la nottata del 31 Dicembre 2018. Vediamo cosa aspettarci. Secondo gli ultimi...

Capodanno - da Achille Lauro a Daniele Silvestri : ecco tutti i concerti in Italia : È la settimana dei concerti di Capodanno. A Roma, al Circo Massimo, dopo il Light Musical Show dei Kitonb, la notte del 31 ci saranno la piccola orchestra di Torpignattara, i Kitonb, Vinicio Capossela ...

Concerto di Capodanno con Oida Orchestra Instabile di Arezzo : ... che si ripete per il terzo anno consecutivo e che si va consolidando quale tradizione festosa anche per la nostra città, così come avviene in tante altre, in Italia e nel mondo. E si ripete con l'...

Auguri buon Santo Stefano e Capodanno 2019/ Immagini - WhatsApp e frasi : dal faceto al serio con Papa Francesco : Auguri buon Santo Stefano e Capodanno 2018: frasi, citazioni, Immagini e WhatsApp dopo Natale, famiglie pronte a brindare per nuove feste.

Al via le prevendite di OUKITEL U25 Pro - scontato fino a Capodanno : Sono iniziate ieri le prevendite di OUKITEL U25 Pro, scontato di ben 20 dollari fino al 31 dicembre, con un prezzo decisamente interessante. L'articolo Al via le prevendite di OUKITEL U25 Pro, scontato fino a Capodanno proviene da TuttoAndroid.