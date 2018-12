Al via in Germania la Chaos Comunication Congress con tutti gli hacker del mondo

Germania - al via il congresso Cdu per designare successore Merkel : La cancelliera ha deciso di lasciare la guida dell'Unione Cristiano-Democratica, Cdu, dopo la pesante sconfitta subita alle urne nei mesi scorsi, in vista della sua uscita di scena politica, nel &...

Germania - al via il congresso Cdu per designare successore Merkel : Con il suo sostegno a Merz, Schaeuble ha di fatto criticato la politica seguita dalla cancelliera. A suo giudizio, Merz è un politico "che manda segnali chiari con concetti chiari, che ha il coraggio ...

Germania : domani al via congresso Cdu - venerdì elezione

Curling - Europei 2018 : l’Italia spazza via la Germania ed è a un passo dalla semifinale! : Dopo la sconfitta con la Svezia, l’Italia maschile torna subito al successo e fa un passo in avanti importante verso le semifinali degli Europei 2018 di Curling. A Tallinn (Estonia) il quartetto azzurro formato da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin ha travolto la Germania imponendosi con il punteggio di 9-3. Una partita senza storia in cui i nostri portacolori hanno dimostrato una netta superiorità fin dai primi tiri. ...

La Germania ha vietato di viaggiare nella zona Schengen a 18 cittadini sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Khashoggi : La Germania ha imposto il divieto di entrare e muoversi nella zona Schengen a 18 cittadini sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista e dissidente ucciso nel consolato saudita a Istanbul lo scorso 2 ottobre. La decisione

Vodafone lancia in Germania il servizio clienti via WhatsApp : In Germania Vodafone ha lanciato il servizio di assistenza ai propri clienti attraverso la popolare piattaforma di messaggistica istantanea di WhatsApp L'articolo Vodafone lancia in Germania il servizio clienti via WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

L’economia della Germania si è contratta a sorpresa dello 0 - 2 per cento - sembra per via dei dazi tra Stati Uniti e Cina : L’economia della Germania si è contratta a sorpresa dello 0,2 per cento nel terzo trimestre dell’anno, alimentando così nuove preoccupazioni per la crescita economica europea e per il rischio che si vada verso una nuova recessione. Il calo del PIL

Germania : al via voto in Assia