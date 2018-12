Sampdoria | continua la contestazione contro Ferrero | “fuori dai coglioni”

sportfair

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Massimonel mirino dei tifosi della, tre striscioni molto duri sono stati esposti oggi fuori da Marassi “Indagato per truffa”, “Mancanza di rispetto” e “sei ai titoli di coda. Fuori dai coglioni“. Questi gli striscioni esposti oggi fuori dallo stadio Ferraris. I tifosi dellacontestano duramente il presidente Massimodopo i recenti fatti che lo hanno visto protagonista. I supporters vorrebbero chiarezza in merito alle questioni personali del patron e gli chiedono in modo non certo velato di lasciare la società. Vedremo serisponderà a tali critiche da parte del pubblico doriano.L'articolola: “fuori dai coglioni” SPORTFAIR.