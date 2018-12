optimaitalia

: Niente Season Pass per Anthem, nella demo personaggi con livello 10 - OptiMagazine : Niente Season Pass per Anthem, nella demo personaggi con livello 10 - bereteez : si vede che è arrivata la capricorn season non riesco a stare 3 minuti senza fare niente che mi viene l’ansia perch… - naturalborngame : #Anthem: niente Season Pass per il titolo BioWare -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)Per il momento BioWare ha confermato chenon è previstoprogrammazione dei nuovi contenuti che verranno rilasciati dopo l’uscita del gioco. La notizia è stata data da Michael Gamble attraverso un tweet per rispondere proprio a una domanda di un fan di.Su Twitter quindi Gamble ha precisato “Non preoccuparti, solo il gioco, nessun”. Per il futuro quindi non è prevista alcuna programmazione di. Inoltre in un tweet successivo Gamble ha sottolineato che proprio sul suo profilo sarà sempre disponibile a rispondere alle curiosità dei fan, soprattutto perché BioWare non ha alcuna intenzione di dividere l’utenza e per questo motivo quando l’ambiente cambierà, lo farà allo stesso modo per tutti i ...