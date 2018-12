Inter | per Lautaro è un gol speciale Perisic ancora a corrente alternata

Inter-Napoli - Spalletti allo scoperto su Nainggolan e Lautaro : Soddisfatto Luciano Spalletti al termine del successo dell’Inter contro il Napoli, ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “mi è sembrata un’Inter forte dall’inizio alla fine. Ha vinto anche meritatamente. Ad un certo punto potevamo anche perderla se non ci metteva una pezza Asamoah. Ma è stata una bellissima partita, giocata da due squadre che hanno fatto buon calcio”. Su Lautaro ...

Inter - Spalletti ammette : “potevamo anche perderla - ma abbiamo vinto con merito. Nainggolan? Le regole vanno rispettate” : L’allenatore dell’Inter ha parlato dopo la vittoria sul Napoli, soffermandosi anche sul caso Nainggolan Una vittoria che vale tantissimo, tre punti pesantissimi per l’Inter che stende il Napoli grazie al gol nel recupero di Lautaro Martinez. I nerazzurri si avvicinano così al secondo posto, riducendo il gap proprio dagli azzurri e sognando un sorpasso che, fino a qualche settimana fa, sembrava ...

Inter-Napoli 1-0 - zampata di Martinez nel recupero : Inter-Napoli 1-0, gol di Lautaro Martinez nel recupero. Nerazzurri a cinque punti di distacco dal Napoli, alla terza sconfitta in campionato. Primo tempo Partita equilibrata però più colorata di nerazzurro, perché la squadra di Spalletti ha in mano l’inerzia del gioco e crea più occasioni. Intanto, la traversa da calcio d’inizio di Icardi, con Meret in traiettoria. Poi, nel finale del tempo, tre buone chance: Joao Mario di testa ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : la sblocca Lautaro Martinez nel recupero : 95′ Finisce Inter-Napoli. 93′ ESPULSO Insigne per fallo di reazione 91′ GOL INTER, 1-0 Lautaro Martinez 90′ Saranno tre i minuti di recupero 89′ Handanovic e Asamoah salvano in due occasioni su Insigne e Zielinski 83′ SOSTITUZIONE INTER entra Lautaro Martinez ed esce Joao Mario 79′ ESPULSO Koulibaly primo giallo per fallo su Politano, secondo giallo […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: la ...

Inter-Napoli - sciocchezza colossale di Koulibaly : il difensore azzurro espulso per… applauso all’arbitro [VIDEO] : Il difensore senegalese prima viene ammonito per un fallo su Politano, poi applaude l’arbitro e viene espulso da Mazzoleni sciocchezza di Kalidou Koulibaly nel finale di Inter-Napoli, il difensore senegalese si fa espellere da Mazzoleni per un applauso ironico rivolto all’indirizzo del direttore di gara. Il giocatore azzurro prima commette fallo su Politano, ricevendo il cartellino giallo. Una sanzione che manda su tutte le ...

Live Inter-Napoli 0-0 Dentro Ghoulam per Mario Rui : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...

Live Inter-Napoli 0-0 Perisic in gol ma è in fuorigioco : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : annullato un gol a Perisic : 38′ Ancora pericoloso Politano su imbeccata di Joao Mario ma la palla si spegne sulle mani di Meret 35′ Fabian Ruiz scarica un tiro da 25 metri ma non riesce a trovare il bersaglio, la palla termina alta oltre la traversa. 30′ Gran gol al volo di Perisic su lancio di Borja Valero. Ma Icardi […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: annullato un gol a Perisic proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Inter-Napoli : Spalletti per accorciare - Ancelotti per il sogno scudetto : Per il Napoli l'occasione di accorciare sulla Juve, per l'Inter quella di tenere lontane le inseguitrici e ambire a qualcosa in più del terzo posto. Il posticipo del Boxing Day all'italiana, stasera a ...

Inter - De Vrij : “Un privilegio giocare per questi colori - in Olanda…” : L’Inter ha inviato il Match Programme in vista del match di stasera contro il Napoli in cui è possibile trovare un’Intervista di Stefan De Vrij. L’olandese si è soffermato sullo stadio e sui colori che difende ogni domenica: “Arrivare a San Siro da avversario è stato quasi come una puntata di Westworld, sul serio. C’era la nebbia, siamo arrivati davanti a questo stadio imponente, ricco di storia. Sembrava di essere ...

Inter-Napoli - i convocati : Nainggolan out - rosa al completo per Ancelotti : Gli uomini di Spalletti e Ancelotti Inter-Napoli, calcio d’inizio alle ore 20.30. Per il posticipo del Boxing Day all’italiana, big match a San Siro. L’Inter andrà in campo squassata dal caso-Nainggolan, il centrocampista belga è stato sospeso dal club nerazzurro e non sarà a disposizione di Spalletti per ragioni disciplinari; per Ancelotti, invece, rosa al completo, solo il lungodegente Chiriches non ha partecipato alla ...