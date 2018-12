“Il mio Santo Stefano con pane e Nutella” | gogna social per Salvini

Elisabetta Gregoraci intervistata si racconta : “Il mio Natale con mio figlio Nathan Falco e Flavio Briatore”. Leggi le sue parole : “Ci siamo separati, ma tra noi è rimasto il rispetto”, dice la showgirl in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi. E posa per noi, sexy e bellissima, nel suo appartamento di Montecarlo Elisabetta Gregoraci racconta... L'articolo Elisabetta Gregoraci intervistata si racconta: “Il mio Natale con mio figlio Nathan Falco e Flavio Briatore”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Bianca Atzei : “Il mio segreto di bellezza? Lo zenzero. La dieta? Dopo l’Isola ero provata” : Bianca Atzei, classe 1987, non solo è bellissima ed è una grande cantante che vanta due partecipazioni al Festival di Sanremo e numerosi premi e riconoscimenti. Lei è la vincitrice morale dell’Isola dei Famosi 13 e ora debutta come attrice di teatro con Men in Italy, a musical fashion show. Noi l’abbiamo incontrata e Bianca Atzei ci ha raccontato l’emozione di recitare accanto a Iva Zanicchi, ci ha parlato della sua avventura ...

Ponte Genova - Renzo Piano : “Il mio progetto si può realizzare in 12 mesi” : L’architetto Renzo Piano ha dichiarato, in un’intervista a Repubblica, che il nuovo Ponte da lui progettato per Genova potrà essere realizzato in dodici mesi: “C’è una cordata di aziende di grande livello e un sindaco-commissario che è un vulcano. Lavoreranno senza soste con rapidità. Penso di sì. E sarà un grande momento di solidarietà quello del lavoro nei cantieri“. Secondo l’architetto, “i cantieri ...

Andrea Pinna : “Il mio ex mi ha tradito con un ballerino di Amici” : Il vincitore di Pechino Express 2015 e web star con le sue ‘Perle di Pinna’ ha reso la sua confessione durante il programma...

Ciclismo - Chris Froome svela i piani per il 2019 : “Il mio obiettivo sarà il Tour de France” : La nuova stagione di Ciclismo è ormai alle porte e i big del circuito stanno gradualmente rivelando il loro programma di gare per il 2019. Dopo che Vincenzo Nibali ha annunciato ieri che correrà sia al Giro d’Italia che al Tour de France, oggi ha svelato i propri piani un altro campionissimo, il britannico Chris Froome. Il capitano del Team Sky, in un’intervista rilasciata alla BBC, ha dichiarato che il prossimo anno punterà tutto sul Tour de ...

F1 - Raikkonen non ha dubbi : “Il mio rapporto con Vettel? Non vedo perché dovrei…” : Il finlandese ha parlato del suo rapporto con Vettel e di come potrebbe cambiare adesso che non sono più compagni di squadra Armadietto svuotato, un saluto ai propri ex meccanici e via verso una nuova tappa della propria carriera. Kimi Raikkonen si è lasciato alle spalle la Ferrari, sposando il progetto dell’Alfa-Sauber dopo la decisione del Cavallino di puntare forte su Charles Leclerc. LaPresse Il finlandese dunque è tornato lì ...

“Il mio bambino è morto - vi imploro di non ricordarmelo” : l’appello di Gillian Brockell ai colossi del web : Dopo aver perso il figlio che portava in grembo prima della nascita, la video editor del Washington Post Gillian Brockell ha scritto una lettera aperta ai colossi del web, da Facebook a Twitter e Instagram, in cui gli lancia un accorato appello. “Lo so che voi sapevate che io ero incinta. E’ colpa mia. Semplicemente non ho saputo resistere a questi hashtag su Instagram: #30weekspregnant, #babybump. Che stupida! E ho anche cliccato una o ...

Russiagate - l’ex legale di Trump condannato a 3 anni : “Il mio lavoro era coprire i suoi affari sporchi” : Michael Cohen, l’ex avvocato personale di Donald Trump che gli ha voltato le spalle collaborando con la giustizia, è stato condannato da un giudice di New York a 3 anni per le accuse di aver evaso il fisco (1,4 milioni di dollari), mentito al Congresso sui suoi rapporti con i russi e violato la legge elettorale comprando il silenzio di due donne s...

Uomini e Donne - Alessia Cammarota si svela : “Il mio sogno - duro - quasi impossibile” : Uomini e Donne, Alessia Cammarota risponde alle domande dei fan su Instagram Alessia Cammarota stasera ha risposto alle domande dei fan su Instagram. Non si è risparmiata, e non lo fa mai. Ha aperto il suo cuore e ha parlato dei suoi figli. Ha raccontato che Niccolò e Leo sanno giocare insieme ma come succede […] L'articolo Uomini e Donne, Alessia Cammarota si svela: “Il mio sogno, duro, quasi impossibile” proviene da Gossip e ...

Caterina Balivo in confidenza : “Il Natale e i regali di mio marito” : Caterina Balivo, intervista ‘intima’. Le chicche private della conduttrice di ‘Vieni da me’: “Il mio Natale, le tradizioni e i regali di Guido Maria Brera” Caterina Balivo tiene alle tradizioni, figuriamoci il Natale. La 38enne conduttrice di Vieni da me si è svelata a Vanity Fair, raccontando nel dettaglio come vive le festività tra lavoro e […] L'articolo Caterina Balivo in confidenza: “Il Natale ...

VIDEO Asia D’Amato - ginnastica artistica : “Il mio 2018 - il sogno medaglia ai Mondiali - le Olimpiadi 2020 - la mia gemella e le mie novità” : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, il cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana dove si allenano anche le grandi promesse della classe 2003. Tra loro Asia D’Amato, 15enne da Genova che quest’anno ha vinto l’oro al volteggio agli Europei juniores dove è stata una pedina fondamentale della squadra capace di vincere la medaglia d’oro. Abbiamo intervistato uno ...

Manuel Agnelli lascia X Factor : “Il mio percorso si chiude qui” : Manuel Agnelli lascia X Factor. Non possiamo dirci sorpresi di fronte alle dichiarazioni del giudice e frontman degli Afterhours, giunto al suo nuovo anno alla poltrona della giuria. Il 2018 non ha portato fortuna al suo team, ma non è questo il motivo che lo ha spinto a prendere una decisione così importante. Manuel Agnelli abbandona X Factor seguendo una visione già annunciata in precedenza: il suo viaggio nel talent show aveva le ore contate ...

X Factor 2018 - l’annuncio a sorpresa di Manuel Agnelli : “Il mio percorso come giudice finisce qui” : La notizia che non ti aspetti arriva alla fine della semifinale di X Factor, Manuel Agnelli ha annunciato che quella di giovedì sarà la sua ultima puntata nel talent show in onda su SkyUno. “Bisogna riconoscere un po’ di cose. Sarà un Forum sicuramente triste, per me. Sicuramente perché non ci sono due delle mie concorrenti, ma questo succede un po’ a tutti, ma l’altra è cosa che voglio dire è che tutto ha una ...

Lamezia Terme - segregata e violentata per dieci anni : “Il mio capo mi spaccò la testa col martello" : A “Pomeriggio Cinque”, l’intervista esclusiva a Mariana, che ora vive in una casa famiglia con i due figli, nati dalle violenze sessuali