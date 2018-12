Spacey si difende dalle accuse di molestie interpretando Frank Underwood

Kevin Spacey si difende da accuse di molestie e interpreta Underwood - : L'attore, dopo un lungo periodo di silenzio, torna con un video in cui interpreta il suo personaggio di "House of Cards". E spiega: "Non abbiamo finito, non importa cosa dicano gli altri". Il 59enne ...

Il ritorno in video di Kevin Spacey a Natale - nei panni di Frank Underwood di House of Cards per difendersi dalle accuse di molestie : Alla vigilia di Natale uno strano video di Kevin Spacey è apparso online mostrando al mondo l'attore per la prima volta da quando, in seguito allo scandalo molestie che l'ha travolto, Netflix ha deciso di licenziarlo dalla produzione di House of Cards imprimendo alla sua carriera una svolta verso un declino apparentemente inarrestabile. L'attore ha postato un video di 3 minuti su YouTube lunedì 24 dicembre, ripresentandosi al pubblico e ...

House of Cards - Kevin Spacey torna in video (e si difende con Frank Underwood) : Tra tutti quelli che in queste ore si stanno adoperando in cucina per finire di preparare il pranzo di Natale, c'è anche un signore, apparentemente da solo, che si mette a fare un monologo dalla sua cucina. Solo uno come Frank Underwood potrebbe fare una cosa del genere, ed infatti stiamo parlando proprio di Kevin Spacey, colui che ha dato volto al Presidente degli Stati Uniti per cinque stagioni di House of Cards.Spacey, accusato da più ...

Taron Egerton difende Kevin Spacey : "Con me mai inappropriato" : Nuove voci si ergono in merito alla bufera Kevin Spacey . L'attore che è stato accusato di molestie sessuali e allontanato -forse definitivamente- dal mondo di Hollywood, torna ad essere argomento di ...