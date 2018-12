Salvini dagli anziani | Reddito di cittadinanza | i furbi non vedranno un euro

Migranti - dagli extra-risparmi un possibile tesoretto da mezzo miliardo per il Viminale di Salvini : MILANO - Dai risparmi nella gestione dei flussi migratori, previsti dalla Manovra in corso di rifinitura, spunta un possibile 'tesoretto' per il ministero dell'Interno, a guida Matteo Salvini. Il ...

Milano - manichino di Salvini bruciato dagli studenti/ Video - la replica ironica del ministro 'Una tradizione' : Milano, manichino di Salvini bruciato dagli studenti. Video, la replica ironica del ministro via social: 'Una tradizione'

Fornero contro Salvini : 'Spregiudicato e neofascista'. E lui : 'I suoi insulti sono medaglie' - : Nonostante i recenti sviluppi della politica Salviniana, la professoressa conferma le sue impressioni

Elisa Isoardi - la vita stravolta di Gio Evans dopo la rottura con Salvini : travolto dagli haters : ... 'Sono aumentati tanti haters, quindi non so quanto mi abbia fatto bene, sono arrivati con i forconi, ma io non capisco il mondo: mi si dice che mi cita la Isoardi... e allora? La poesia è di tutti, ...

Altro che pubblicità - le aziende sono terrorizzate dagli spot di Salvini : Roma . Uno fa presto a pensare male. Vuoi vedere che Matteo Salvini si è messo a fare product placement sui social network ? Un ministro dell'Interno che si reinventa come improbabile influencer , una ...

Macron e Salvini? Due facce della stessa medaglia. Parola di Pamela Anderson : Attivista per i diritti umani e animali, sostenitrice di Bernie Sanders e di Julian Assange (con il quale si mormora abbia avuto una relazione), Pamela Anderson si esprime spesso sulla politica internazionale tramite il suo profilo Twitter. Nei giorni scorsi avevano fatto notizia i suoi cinguettii sulle proteste dei gilet gialli, nei quali definiva la violenza di alcuni manifestanti reprensibile ma incomparabile alla "violenza ...

Minacce a Raggi e ai vigili - Salvini : 'L'odio da parte di questi signori sono medaglie al valore' : Solidarietà alla sindaca di Roma Virginia Raggi, dopo il caso denunciato oggi da Il Messaggero. 'Solidarietà al corpo di Polizia locale di Roma Capitale e al sindaco Virginia Raggi. Le aggressioni, le ...

Salvini abbandonato dagli amici dell’Ungheria : “Le regole vanno rispettate” : Salvini continuamente sotto gli attacchi dell’UE adesso vede gli amici ungheresi voltare le spalle Quando ad agosto il vicepremier Matteo Salvini e il presidente dell’Ungheria Viktor Orban si erano incontrati a Milano, c’erano state strette di mano, sorrisi e pacche sulle spalle. Il leader ungherese aveva annunciato l’inizio di una svolta per il futuro dell’Europa e il ministro dell’Interno italiano aveva definito il capo del partito ...

Matteo Salvini festeggia con OA Sport il bronzo di Marco Lodadio ai Mondiali. Celebra la medaglia sui social : Matteo Salvini ha festeggiato lo storico bronzo di Marco Lodadio ai Mondiali condividendo l’articolo pubblicato da OA Sport. Il Ministro dell’Interno e Vice Presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi aveva fatto visita alla nostra Nazionale impegnata a Doha (Qatar), ha gioito per lo storico risultato del 26enne laziale che è salito sul podio iridato grazie a un meraviglioso esercizio agli anelli. Clicca ...

Sondaggio Pagnoncelli - gode Matteo Salvini : la pace fiscale promossa dagli elettori del M5s : Che cosa pensano gli italiani della manovra? Una risposta arriva da un Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera . Spread o non spread, il 59% del campione intervistato ...