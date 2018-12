Natale | agnello Igp sempre preferito | ma cambiano le abitudini

meteoweb.eu

(Di martedì 25 dicembre 2018) Pergli italiani acquistano oltre un milione di agnelli da latte. La novità sta nella pezzatura. Solo il 10% arrivano, infatti, nelle case interi o mezzene. Il 90% raggiunge il consumatore finale in vaschette nei tagli coscia, spalla o carrè.E’ quanto emerge da un’indagine del Consorzio di tutela dell’di Sardegna Igp e conferma la tendenza all’acquisto di porzioni più piccole, selezionate e pronte ad essere cucinate. Dicembre e’ il mese in cui si consumano in assoluto più agnelli.In Italia in questo mese ne vengono macellati circa 1,5 milioni, una piccola percentuale dei quali arrivano dall’estero. Il 66% di questi sono destinati al pranzo di. Dell’1,5 milioni di agnelli di dicembre, 305mila sono marchiati Igp di Sardegna e di questi 200mila sono destinati perHanno un peso medio di 6 kg sono presenti nelle ...